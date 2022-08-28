نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل أسرار وتكات محلات الطرشي أعملي مخلل الخيار السريع في البيت بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

بدون شراء المخللات من المحلات والأسواق التجارية سوف نوضح إليكى فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل المخلل وبصفة خاصة مخلل الخيار الذى يتمتع بفوائد كثيرة لأنه يحتوي على الكثير من المعادن والألياف ويحتوي أيضا على نسبة كبيرة من الماء التى يحتاجها جسم الإنسان في سهولة هضم الطعام ويعمل الخيار كملين طبيعى فيعالج حالات الإمساك الشديدة، ويعالج حرقة المعدة فيهدئ من التهابات المعدة ويعالج إرتجاع المرئ ويخفف من حالات القئ، ويدخل الخيار فى عمل الكثير من مستحضرات التجميل التى تخص الجمال مثل البشرة فالخيار يساعد على تفتيح البشرة وإزالة إسمرار الوجه ويزيل الخيار الهالات السوداء، ويدخل الخيار فى عمل الكثير من الأكلات منها السلطة الخضراء وسلطة الزبادى ومخلل الخيار. مكونات عمل مخلل الخيار إثنين كيلو من الخيار الطازج

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

كمية مناسبة من الماء

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

حبة من ورق اللورل

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود الحصى

حبة من ورق الغار طريقة عمل مخلل الخيار نقوم بداية بشراء الخيار الطازج بشرط أن يكون لونه أخضر وليس به أى بقع صفراء أو بقع بنية وبعد ذلك نقوم بغسله جدا بالماء الفاتر.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع الخيار إلى شكل أصابع سواء كانت طويلة أو قصيرة على حسب الرغبة، وبعد ذلك نقوم بوضعها فى البرطمان.

ثم نقوم بإضافة حبة البركة وورق اللورا والثوم المقطع والفلفل الأخضر والكمون الحصى والفلفل الأسود الحصى وورق الغار.

ثم نقوم بتحضير المحلول بوضع الماء والخل والملح فى إناء ثم يتم التقليب الجيد حتى تمام ذوبان الملح ثم نقوم بصب هذا المحلول ومعه زيت الزيتون فى برطمان الخيار.

ثم نقوم بغلق البرطمان جيدا ثم نتركها فى مكان جاف لمدة أسبوع، وبعد ذلك سوف نلاحظ أن مخلل الخيار أصبح له طعم جميل، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بكل أسرار وتكات محلات الطرشي أعملي مخلل الخيار السريع في البيت بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

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