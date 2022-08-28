نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة اليومية الهشة الاقتصادية بكوب حليب أعملي كيكة الحليب الساخن بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي
تعتبر الكيك من ألذ الحلويات التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات الاخرى حيث تعتبر الكيك من الحلويات التي تقدم بالعديد من الاشكال المختلفة حيث يمكننا تناولها إنا على هيئة تورتة او على هيئة جاتوه المحشو او الغرقان بالكريمة او الشيكولاتة حيث يمكننا تناول الكيك إما بكيك الفانيليا او كيك الشيكولاتة او كيك الحليب الساخن او كيك المج بالشيكولاتة وغيرها من انواع الكيك الاخرى حيث يمكننا تناول هذا الكيك بالطعم اللذيذ الهش الشهي، ويشرتط لعمل الكيك في المنزل لابد من تقديمه بطعم قطني وهش لان الكيك ذات طعم لذيذ أذا قدم بالقوام القطني الهش حيث نلاحظ ان الكيك يباع في المحلات الخارجية او يباع في محلات الحلويات بطعم هش وقطني ولابد من إستخدام طريقة معينة لعمل كيك الحليب في المنزل.
مكونات عمل وصفة كيك الحليب الساخن
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- كوب واحد إلا ربع من السمنة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
طريقة عمل وصفة كيك الحليب الساخن
- احضري اولا العجان او الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض وضيفي معها كوب واحد من السكر وعليكي بخلط تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس السكر مع البيض.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد إلا ربع من للسمنة واخلطى المكونات ببعضها جيدا مرة اخرى حتى يصبح قوام كريمي وكثيف.
- بعد ذلك احضري طبق او وعاء كبير وقومي بصب الخليط المخفوق وضيفي معه كوب واحد من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح جيدة القوام.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الحليب السائل الدافئ وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس وبعد ذلك احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب تلك الخليط به وعليكي بتشغيل الفرن اولا حتى تسخن وعند سخونة الفرن قومي بإدخال صينية الكيك حتى تنضج.
- عند نضجها قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وعند برودها عليكي بتقطيعها قطع وعليكي بتناولها بالذ طعم.
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