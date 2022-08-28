الكيكة اليومية الهشة الاقتصادية بكوب حليب أعملي كيكة الحليب الساخن بمكونات سهلة وبسيطة

تعتبر الكيك من ألذ الحلويات التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات الاخرى حيث تعتبر الكيك من الحلويات التي تقدم بالعديد من الاشكال المختلفة حيث يمكننا تناولها إنا على هيئة تورتة او على هيئة جاتوه المحشو او الغرقان بالكريمة او الشيكولاتة حيث يمكننا تناول الكيك إما بكيك الفانيليا او كيك الشيكولاتة او كيك الحليب الساخن او كيك المج بالشيكولاتة وغيرها من انواع الكيك الاخرى حيث يمكننا تناول هذا الكيك بالطعم اللذيذ الهش الشهي، ويشرتط لعمل الكيك في المنزل لابد من تقديمه بطعم قطني وهش لان الكيك ذات طعم لذيذ أذا قدم بالقوام القطني الهش حيث نلاحظ ان الكيك يباع في المحلات الخارجية او يباع في محلات الحلويات بطعم هش وقطني ولابد من إستخدام طريقة معينة لعمل كيك الحليب في المنزل.

مكونات عمل وصفة كيك الحليب الساخن

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد إلا ربع من السمنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

طريقة عمل وصفة كيك الحليب الساخن