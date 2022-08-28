هاتي كركديه ونشا وضعيه لبشرتك لإزالة تجاعيد الوجه وشد الترهلات بدون رجعة ستبدين أصغر سناً

يمكن أن تصنعين بنفسك وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد، وفى أقل من أسبوعين سوف تلاحظين إختفاء التجاعيد تماما وظهور الوجه بسن أصغر من السن الحقيقى، وتلك الوصفة الطبيعية للتخلص من التجاعيد وشد البشرة من أكثر ما تبحث عنه السيدات وبصفة خاصة السيدات المتقدمين فى العمر، والتى تتكون من الكركدية والنشا ودقيق الشوفان وعصير الليمون وزيت الألوفيرا، والنشا من المواد المعروفة والتى تدخل فى جميع الوصفات الخاصة بشد البشرة فهو له تأثير رهيب فى التخلص من التجاعيد التى تتواجد حول الفم وفى منطقة الجبين وفى منطقة الخدود فالنشا يجعل البشرة تظهر مثل بشرة الفتيات صغار السن فهذا يسبب الراحة والثقة بالنفس لدى السيدات، وغير هذا النشا أيضا يزيل إسمرار الوجه، ويجعل البشرة أكثر بياضا، والكركديه من المواد التى تعمل على توريد الخدود وتظهرها بشكل طبيعى وجذاب عن طريق خلط الكركديه مع النشا وباقى المواد التى لا تخلو من أى منزل، وتتوافر فى جميع المحال التجارية بأسعار تناسب الجميع.

مكونات وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركدية

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الألوفيرا

ربع كوب صغير الحجم من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

طريقة عمل وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد