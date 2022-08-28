نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألذ تتبيلة وخلطة أعملي الفراخ البانيه المقلية بطريقة مقرمشة ولذيذة أضمن من المطاعم في المقال التالي

تعتبر الفراخ بانيه من الأكلات المحببة بالنسبة لكل صغار السن وبالنسبة للكبار أيضا فهي تتميز بمذاق رائع ولذيذ وتكون مقرمشة وجذابة جدا في رائحتها، فمن المعروف أن الفراخ تعد من أكثر أنواع اللحوم تناولا وغير ذلك يمكننا أن نقوم بعمل العديد من الأكلات بإستخدام الفراخ ومن ضمنها هي الفراخ بانيه أو صينية البطاطس بالفراخ أو كفتة الفراخ أو الفراخ المشوية ويوجد غير ذلك الكثير، ولكن الفراخ بانيه هي من أحلى الأكلات والمشهورة في معظم الدول ويتم عملها بطريقة سهلة وسريعة وبدون مجهود أو تعب وغير ذلك فهي من المأكولات التي لا تحتاج إلى تكاليف. مكونات الفراخ بانيه المقلية والمقرمشة كيلو واحد من صدور الفراخ المخلية.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وجوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكركم والزنجبيل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض وعصير الليمون.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل الفراخ بانيه المقلية والمقرمشة في البداية نقوم بتقطيع صدور الفراخ إلى شرائح وسمكها يكون مناسب ثم نحضر طبق عميق ونضع به بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مبشورة.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وبهارات الفراخ والفلفل الأسود والكاري وقومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وجوزة الطيب والكركم والزنجبيل وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض وعصير الليمون.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعض ونضع شرائح الفراخ ونقوم بتقليبهم مع بعض ونترك الفراخ في الثلاجه ونتركها لعدة ساعات.

وبعد ذلك نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت ونحضر طبق مسطح ونضع به البقسماط الناعم.

ونقوم بوضع شرائح الفراخ بالتتبيلة في البقسماط ويتم وضعهم في الزيت السخن ونتركها لكي تكون الفراخ مقرمشة وذهبية. عمر شويل - جدة بألذ تتبيلة وخلطة أعملي الفراخ البانيه المقلية بطريقة مقرمشة ولذيذة أضمن من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بألذ تتبيلة وخلطة أعملي الفراخ البانيه المقلية بطريقة مقرمشة ولذيذة أضمن من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.