نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القهوة المعجزة لشد التجاعيد وإزالة الترهلات الجلدية هتصغري 20 سنة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
خلطة القهوة لشد التجاعيد، نجد أن القهوة هي من أفضل المكونات الطبيعية التي تتعدد استخداماتها فيمكن تناولها كوب واحد يوميا فهي من أفضل المشروبات التي يمكن أن نتناولها، كما أيضا قد نستخدمها في معظم مستحضرات التجميل لما لها من فوائد متعددة للبشرة والجلد حيث انه يحتوي على عناصر طبيعية مفيد للجلد حيث تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويمكن استخدام القهوة خلطة طبيعية لشد التجاعيد.
خلطة القهوة لشد التجاعيد
خلطة القهوة مع العسل
تعد خلطة القهوة والعسل هو من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد التجاعيد والبشرة بشكل طبيعي ويمكننا استخدامها كما يلي:
المقادير
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
طريقة الاستخدام
- نأتي ببوله صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونخلطهم مع بعض جيدا حتي نحصل علي قوام متجانس.
- نفرد الخلطة على البشرة مع توزيعها بشكل جيد مع استخدام أصابع الأيدي في عملية التدليك ونترك الخلطة على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يكون وقت كافي امتصاص الجلد للخلطة.
- نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر مع فرك الخلطة من على الوجه ثم نستخدم مرطب مناسب لترطيب البشرة.
- نكرر استخدام تلك الوصفة على الأقل مرة من كل أسبوع حتي تعمل على شد التجاعيد بشكل ملحوظ.
خلطة القهوة مع بياض البيض
المقادير
- حبة واحدة من بياض البيض.
- نصف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
طريقة الاستخدام
- نحضر وعاء صغير ونضع به حبة واحدة من بياض البيض ونخفق جيدا ثم نضيف عليها نصف ملعقة من القهوة المطحونة ويتم خلطها جيدا.
- نفرد الخلطة على البشرة ونقوم بتوزيعها جيدا ونحاول نعمل استرخاء البشرة بشكل كبير حتي لا نقوم بالمظهر تعبيرية لوجه حتي لاتؤثر علي البشرة ونترك الخلطة على البشرة لمدة عشر دقائق.
- نقوم بإزالة الخلطة باستخدام الماء الفاتر وغسول الوجه جيدا ثم بعد ذلك باستخدام الماء البارد حتي تعمل على غلق مسام البشرة.
- يجب استخدام تلك الخلطة بشكل مستمر على الأقل مرتين في الأسبوع حتي نحصل علي بشرة نقية ومشدودة.
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