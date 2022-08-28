نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنكهة البرتقال وبمقادير مظبوطة أعملي بسكويت البرتقال الدايب دوب بطعم صحي ولذيذ في المقال التالي

الكثير من السيدات يمتنعون من شراء البسكويت من السوبر ماركت ومن المحال التجارية لكى يحافظوا على صحتهم وصحة أفراد أسرتهم لأن البسكويت الجاهز والمغلف يضر بالصحة لأنه مصنوع من المواد الحافظة الضارة ومضاف إليه منكهات ومكسبات طعم ورائحة ينجذب إليها جميع الأطفال، ولكن فى هذا المقال نقدم إليكي مقادير بسكويت البرتقال وتستطيعى أن تصنعيه فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدا ولا تحتاج إلى وقت طويل فى تحضيره بل فى دقائق معدودة ولا يحتاج إلى جهد، ويتكون بسكويت البرتقال من الدقيق والبيض والحليب والزبدة البلدى والبيكنج بودر وعصير البرتقال فإذا إتبعتى هذه الطريقة سوف تحصلين على بسكويت البرتقال الخفيف والهش الذى يذوب فى الفم. مكونات عمل بسكويت البرتقال ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

ثلاثة حبات من البيض

ربع كوب صغير الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

كوب واحد كبير الحجم من عصير البرتقال

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل بسكويت البرتقال نقوم بداية وأهم خطوة بنخل الدقيق جيدا وإزالة أي شوائب به وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق فى وعاء العجن.

ثم نضيف إليه البيكنج بودر والفانيليا الجافة، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض وعصير الليمون والخل الأبيض وعصير البرتقال والسكر والحليب والزبدة البلدى.

ثم يتم بعد ذلك خلط جميع هذه المكونات ثم نضع الخليط السائل على خليط الدقيق ويتم العجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع بسكويت البرتقال عن طريق ماكينة مخصصة لتقطيع البسكويت ثم نقوم برص البسكويت فى صواني مدهونة بقليل من الزيت.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة هادئة ثم نتركها حتى تنضج لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نخرج صينية بسكويت البرتقال من الفرن ثم نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمه فى طبق التقديم. عمر شويل - جدة بنكهة البرتقال وبمقادير مظبوطة أعملي بسكويت البرتقال الدايب دوب بطعم صحي ولذيذ - ثقفني

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