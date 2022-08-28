تمتعي بشفايف وردية وناعمة بوصفة منزلية سحرية لإزالة تشققات الشفايف وتنعيمها في دقائق

تعاني البعض من الفتيات من تشقق الشفايف حيث تعتبر تلك المشكلة التي تعاني منها الفتيات ناتجة من إستخدام بعض المستحضرات التجميلية مثل الروج واحمر الشفاه الذي يعمل على تلوين الشفايف ولكن هذه المستحضرات تحتوي على مواد فعالة تسبب تشقق للشفايف وتعمل على حدوث بعض الجروح والتشققات بها، حيث تلجأ البعض من الفتيات لتلوين الشفايف بدون اي حدوث اي تشققات بها وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي يتم عملها بأغلى الاسعار لذلك علينا بتجنب تلك الإستخدامات نظرا لتكلفتها الغالية، ولايوجد هناك افضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على توريد الشفايف ولكن البعض الآخر من الفتيات الذين قاموا بإستخدام تلك المتسحضرات التجميلية التي تسبب تشقق الفشايف بالبحث عن بعض العلاجات التي تعمل على حل تلك المشكلة وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي يمكننا إستخدامها لحل مشكلة التشقق.

مكونات عمل وصفة لعلاج تشقق الشفاه

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة لعلاج تشقق الشفاه