نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بشفايف وردية وناعمة بوصفة منزلية سحرية لإزالة تشققات الشفايف وتنعيمها في دقائق في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات من تشقق الشفايف حيث تعتبر تلك المشكلة التي تعاني منها الفتيات ناتجة من إستخدام بعض المستحضرات التجميلية مثل الروج واحمر الشفاه الذي يعمل على تلوين الشفايف ولكن هذه المستحضرات تحتوي على مواد فعالة تسبب تشقق للشفايف وتعمل على حدوث بعض الجروح والتشققات بها، حيث تلجأ البعض من الفتيات لتلوين الشفايف بدون اي حدوث اي تشققات بها وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي يتم عملها بأغلى الاسعار لذلك علينا بتجنب تلك الإستخدامات نظرا لتكلفتها الغالية، ولايوجد هناك افضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على توريد الشفايف ولكن البعض الآخر من الفتيات الذين قاموا بإستخدام تلك المتسحضرات التجميلية التي تسبب تشقق الفشايف بالبحث عن بعض العلاجات التي تعمل على حل تلك المشكلة وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي يمكننا إستخدامها لحل مشكلة التشقق.
مكونات عمل وصفة لعلاج تشقق الشفاه
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة لعلاج تشقق الشفاه
- عليكي اولا بتحضير اقوى ماسك او مقشر لتقشير الشفايف لان السبب في ذلك للتخلص من القشور والجلد الميت نهائيا.
- بعد القضاء على الجلد الميت والقشور عليكي بإستخدام المرطبات المناسبة التي تعمل على ترطيب الشفايف بشكل سحري.
- يشترط عمل وتحضير المرطبات في المنزل لان المرطبات الخارجية تعمل على إسمرار الشفايف ولا تجعلها بالشكل الذي ترغبين به.
- احضري طبق او وعاء صغير وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها.
- بعد تقليب الفازلين مع عصير الليمون قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بدمج تلك المكونات مرة اخرى ببعضها حتى تتجانس تماما ببعضها.
- بعد إعداد وتجهيز تلك الوصفة السحرية قومي بوضعها على الشفاه وعليكي بوضعها بشكل يومي ومرتان في كل يوم في الصباح وقبل الذهاب إلى النوم وخلال ثلاث ايام سوف تحصلين على شفاه بيضاء وناعمة خالية من اي تشققات.
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