نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين كيكة المج السريعة في الميكرويف بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة 100% وبطعم هش وخفيف في المقال التالي

تعد كيكة المج من أسهل وأسرع أنواع الوصفات التي نقوم بعملها في البيت بكل سهولة حيث يوجد العديد من انواع الكيك فمنها كيكة الشاي أو كيكة الشوكولاته أو كيكة المج أو كيكة البرتقال وغير ذلك الكثير، ومن الممكن أن نقوم بتسويتها في الفرن أو يتم خبزها على البوتاجاز حيث أن كيكة المج من الكيكات التي يتم تسويتها بدون فرن وكذلك بدون عجن فمن الممكن أن نقوم بخبزها في الميكرويف أيضا، فهي من الكيكات الإقتصادية التي لا تكون مكلفة ولا تتطلب مجهود لتحضيرها وتقديمها ويكون لها الكثير من الأشكال المختلفة. مكونات كيكة المج السريعة أربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي. طريقة عمل كيكة المج السريعة نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع في هذا الطبق أربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

وبعد ذلك يتم وضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثم قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ونقوم بوضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط كيك ناعم ومتجانس.

ثم نحضر مج حراري مناسب ويتم دهنه بملعقة واحدة من الزبدة الطرية ونقوم بوضع خليط الكيك به ويتم تشغيل الميكرويف وعند تسخينه نضع مج الكيك.

ونتركه حوالي دقيقتين تقريبا وبعد ذلك يتم خروجها من الميكرويف ونتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم قومي بتزيينها بصوص من الشوكولاته أو بإضافة الشوكولاته المبشورة. عمر شويل - جدة في دقيقتين كيكة المج السريعة في الميكرويف بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة 100% وبطعم هش وخفيف - ثقفني

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