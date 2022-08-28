لو عايزة تعملي تتبيلة الحاتي السرية تعالي أقولك أزاي تعملي فراخ مشوية على أصولها بطعم وريحة جنان

من الضروري علينا إدخال البروتين إلى جسم الإنسان لان جسم الأنسان يحتاج إلى البروتين اللازم لإمداده بالطاقة التي يحتاجها ولا يشترط فقط تناول الماكولات الغنية بالبروتين حيث يمكننا إدخال البروتين في المشروبات او المأكولات وغيرها من الأضافات الاخرى حيث يمكننا إستخدام الماكولات الغنية بالبروتين وتعتبر من المأكولات الغنية بالبروتين هي اللحمة والفراخ ونلاحظ ان العديد من الأطفال يقبلون على تناول الفراخ بجميع انواعه واشكاله المختلفة ومن الاشكال التي يقدم بها الفراخ وهي وصفة الفراخ البانيه او وصفة الشيش طاووق او وصفة إدخال الفراخ مع العديد من الصواني المختلفة وتعتبر تلك الوصفة بسيطة وسهلة ولكن نلاحظ العديد من المطاعم يقومون ببيع الفراخ المشوية باغلى الاسعار وتعتبر تلك الوجبة لذيذة وذات قيمة غذائية كبرى، ويمكننا تناول الفراخ المشوية مع العديد من المأكولات الاخرى الجانبية والمقبلات المختلفة التي تعمل على فتح الشهية.

مكونات عمل وصفة تتبيلة الفراخ المشوية

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من الصلصة.

خمسة ملاعق كبيرة من المسطردة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

دجاجه واحدة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة عمل وصفة لتتبيلة الفراخ المشوية