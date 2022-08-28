طريقة عمل القهوة بوش تقيل كالمحترفين مثل الكافيهات

طريقة عمل القهوة، تعتبر القهوة من أكثر المشروبات التي يتم تناولها بشكل كبير على مستوى العالم، الأمر يرجع إلى أن القهوة تعطينا طعم لذيذ للغاية، كما أنها تساعد بشكل كبير على منحنا النشاط عن القيام بتناولها في الصباح، فهو أكثر وقت نقوم فيه بتناول القهوة، كما أن القهوة لاقت انتشار كبير وواسع، ولكن الكثير من الذين يحبون تناول القهوة، لا يمكنهم القيام بتحضيرها، ومن أجل ذلك سوف نقدم لكم هذا المقال، الذي سوف يوضح لكم ذلك الأمر بكل بساطة.

ما هي الطريقة الصحيحة لعمل القهوة؟

عندما نبدأ في التعمق في عالم القهوة، نجد أن هناك العديد جدًا من أنواع القهوة، والتي تأتي من شجرة البن، وتعتبر دولة اليمن من أولى الدول التي تختص بإنتاج القهوة بشكل كبير.

وعنما نريد تناول فنجان واحد من القهوة، يكون أمامنا اختيارات عديدة لأنواع من القهوة يمكننا أن نختار منها، فهناك القهوة الأمريكية، والقهوة التركية، وكذلك قهوة التي تأتي من البرازيل وغيرها من العديد من الأنواع.

كم ملعقة قهوة لكل كوب؟

كما أننا يمكننا أن نقوم بتحضير أكثر من نوع من القهوة، فيمكننا أن نقوم بتحضير القهوة العادية، كما يمكننا أن نقوم بتحضير الكابتشينو، وهذا ما سوف نرشدكم إليه ونخبركم به.

المكونات

كوب واحد من المياه.

معلقتان صغيرتان من مسحوق البن.

نضيف السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل القهوة مثل الكافيهات

حتى يمكننا أن نقوم بتحضير فنجان من القهوة يكون ذات وجه، علينا في البداية أن نحضر غلاية معدنية صغيرة، ثم نقوم بوضع كوب من الماء بها.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية القهوة التي لدينا، ثم نقوم بإضافة السكر كما نشاء، وبعد ذلك نقوم بتحريك تلك المكونات مع بعضها البعض بواسطة الملعقة حتى تندمج تمامًا.

هنا نقوم برفع الغلاية على النار، ويجب أن تكون النار هادئة، ثم نقوم بالتقليب مرة ثانية، ولا نقوم بوقف التقليب، إلا بعد أن يبدأ يظهر لنا وجه للقهوة، عند ذلك نخرج الملعقة ونوقف التقليب.

بعد ملاحظة أن القهوة بدأت ترتفع لأعلى، هنا تكون قد نضجت تمامًا، وعلينا أن نغلق النار ونضعها في الفنجان مباشرة.

في ختام تلك المقال، نكون قد استعرضنا لكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها، والتي سوف تكون لكم بمثابة المرشد والموجه، وذلك حتى تتمكنوا من معرفة طريقة عمل القهوة.