تطويل الشعر للركب في أسبوع بملعقة قرنفل واحدة تطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط بسرعة الصاروخ مثل الهنديات

أن طول الشعر من الاشياء الجميلة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات حيث أن طول الشعر يمنحنا الثقة بالنفس وعدم التعرض للأحراج من الشعر القصير لذلك أخذت الكثير من هؤلاء يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وقد وجدنا أن القرنفل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر والمحافظة على لمعانة ويساعد في إنبات الفراغات وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة القرنفل من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل

تشتهر تلك الوصفة كثيرا بين الكثير من السيدات لما لها من فاعلية كبيرة ونجدها تتكون تلك من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية.

ملعقة قرنفل.

ملعقة كركدية.

ملعقة روز ماري.

ملعقة كزبرة.

٢ كوب ماء.

ملعقة شاي أخضر.

طريقة تحضير وصفة القرنفل

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الماء ونقلب المكونات على البارد ثم نرفع الخليط على النار.

نترك المكونات تغلي على النار وعند تمام الغليان نرفع الخليط من على النار.

نترك الخليط يبرد تماما مع تغطيته ثم نقوم بوضعها في بخاخ.

نقوم برش الشعر بهذا الخليط مرتين يوميا صباحا ومساءا لمدة 3 أيام وسوف نلاحظ بأن الشعر أصبح طويلا وتخلصنا من التساقط بشكل كامل.

وصفة ثانية للقرنفل

عندما نريد تطويل الشعر فأن القرنفل هو الخيار المناسب لنا وسوف نوضح وصفة ثانية للقرنفل من خلال النقاط التالية.

المكونات:

قرنفل.

خميرة.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: