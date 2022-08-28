طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي بطريقة سهلة منزليًا بمكونات من مطبخك

طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي ، أو كما يطلق عليه خبز بالزيتون الاسود بسهولة وسرعة، ومذاق مثل الخبز الجاهز، وبإمكانك تقديمه مع اللبنه أو الأجبان، وسيحبها أطفالك جدًا فهي لذيذة الطعم، خاصة حين تقديمها ساخنة، وبإمكانك تناولها صباحًا مع المشروبات الساخنة المفضلة لديكي مثل الشاي الأخضر، أو القهوة الخضراء، كما أن مكوناتها متوفرة في مطبخك، فلا تحتاجي إلى استبدال أي من المكونات المذكورة التالية، ومن المعروف أن طريقة تحضير الخبز بالزيتون، أو الخبر الفرنسي يقدم مع العديد من الوجبات الشهية، فبإمكانك تعلم طريقة عمل حلويات لحمة محمرة، وتقديم خبز بالزيتون والزعتر مع تلك الوجبة الشهية، أو تقديمها مع أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط، واستمتعي بمذاق مختلف للوجبات الرائعة من مكونات في مطبخك، وتصنيع منزلي مثل الطهاة المحترفين.

أصل عجينة خبز الزيتون الفرنسي

في نفس السياق خبز الزيتون أول من قام بتصنيعه دولة فرنسا، ثم إيطاليا وأطلق عليه خبز الزيتون الايطالي، ومنه تم انتشاره بالعالم، وذلك بسبب مذاقه الطيب، حتى أصبح خبز الزيتون الفرنسي من أنواع المخبوزات المفضلة للجميع، خاصة مع وجبة الفطور، حتى بامكانك تناوله فقط دون اضافات أخرى، وستشعري بالشبع، كما أن طريقة اعداده هشة وخفيفة، مثل طريقة عمل خبز التوست الأبيض، ومثل طريقة عمل الثومية بدون بيض، وغيرها من الأكلات سريعة التحضير، وبإمكانك تقديمه مع وجبة الإفطار في الصباح الباكر، وأيضًا يصلح تقديمه في وجبة العشاء خاصة في ليالي الشتاء الباردة، التي تحتاج إلى مخبوزات شهية ومشبعة، وذات مذاق متميز، وبإمكانك تناوله مع مشروبك الساخن مباشرة، دون الحاجة لتناول أي وجبة معه، فهو بحد ذاته وجبة مميزة ومشبعة.

مكونات عجينة خبز الزيتون الأوروبي الصنع

أولًا 700 جرام من الدقيق الأبيض

كذلك 450 جرام من الماء الدافئ.

50 جرام من شرائح الزيتون الأسود الدائرية.

50 جرام من شرائح الزيتون الأخضر الدائرية.

عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخاص بالطبخ.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.

½ ملعقة صغيرة زعتر أخضر.

طريقة تحضير خبز شرائح الزيتون الفرنسي

أولًا أحضري وعاء غعميق وامزجي فيه الدقيق الأبيض، مع الملح والسكر، والخميرة، وقلبيهم جيدًا بالمضرب اليدوي، ثم قومي بصب الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب.

كذلك أضيفي زيت الزيتون للخليط، وامزجي الخليط جيدًا، حتى تصبح عجينة متماسكة، وفي حال شعرتي أن العجينة صلبة، قومي بإضافة قليل من المياه الدافئ، حتى تلين العجين مع الحفاظ على تماسكها، ثم قومي برش سطح صلب بقليل من الدقيق وقومي بتقليب العجين يدويًا جيدًا عليه، لمدة 10 دقائق، حتى الحصول على عجين ناعم لين ومرن.

ثم أحضري وعاء عميق وجاف ونظيف، وضعي العجين به وقومي بتغطيته، واتركي العجينه تختمر، لمدة من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، ثم اخرجي العجين من الوعاء، وقومي برش سطح صلب بالدقيق، واخرجي العجين وافرديه جيدًا بالنشابة، وقومي بإضافة شرائح الزيتون للعجين، وقومي بالعجن مرة أخرى لمدة 4 دقائق حتى تصبح ناعمة، ثم قسمي العجين إلى قطع دائرية، وشكلي كل قطعة على شكل بيضاوي.

كذلك قومي بإحضار صينية من النوع الغير قابل للالتصاق، وقومي بدهنها بزيت زيتون باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك حتى يتم توزيع الزيت بالتساوي، وقومي برص كرات العجين البيضاوية، وغطيها بقماش عريض واتركيها مدة 45 دقيقة، حتى ترتفع.

ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية، ورشي شرائح من الزيتون على وجه قطع الخبز البيضاوية، ثم قومي بوضع الصينية بالفرن لمدة لاتقل عن 35 دقيقة، حتى يرتفع الخبز، ويتحول للون الذهبي المتوسط، ثم اتركي الخبز يبرد قليلًا، ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح، وقديمه واستمتعي بألذ مذاق لخبز الزيتون الفرنسي.

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نصائح مهمه حول مخبوزات الزيتون

في الختام وجب التنويه لعدة نقاط هامة عن خبز الزيتون كالمحترفين: