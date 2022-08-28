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وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سحرية للتخلص من علامات التقدم في السن والحصول على بشرة مشدودة، وصفة تنقسم إلى قناع طبيعى مذهل لشد البشرة وجل ليلي مضاد للشيخوخة باستخدام بذور سحرية ضد شيخوخة البشرة، هذه البذور تزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين الجبين والرقبة، نحتاج أيضاً إلى الموز فهو يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي بالبشرة كما أنه يجدد خلايا البشرة الميتة، مما يجعله يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بالإضافة إلى زيت جوز الهند فهو ينعم البشرة ويحميها من الجفاف. وصفة طبيعية سحرية للتخلص من علامات التقدم في السن يتكون القناع من العناصر التالية: 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب متوسط من الماء.

نصف موزة ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة تحضير القناع ضع بذور الكتان في إناء معدني مناسب للطهي وأضف إليه الماء ثم ضع البذور تغلى جيداً على نار خفيفة.

قم بالتقليب من حينٍ لآخر وبعد الحصول على رغوة بيضاء و خليط لزج قم بتصفية البذور حتى تحصل على هلام بذور الكتان.

ضع هلام بذور الكتان جانباً ومن جانب آخر خذ نصف الموزة وقشريها ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة ثم قم هرسها جيداً بالشوكة.

أضف زيت جوز الهند إلى هلام بذور الكتان وتمزج جيداً ثم أضف 2 ملعقة كبيرة من هلام بذور الكتان. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة يتم المزج مجدداً باستخدام الشوكة أو الخلاط اليدوي الكهربائي حتى يتجانس الخليط ونحصل على خليط ناعم.

طبق هذا القناع على بشرة وجهك وعنقك ويمكنك تطبيقه أيضاً على محيط العينين للتخلص من التجاعيد.

اترك القناع على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

رطب بشرتك بمرطب اليومي ولا أفضل النتائج كرري تطبيق هذا القناع 3 مرات في الأسبوع. كريم سحري لشد البشرة يتكون الكريم من العناصر التالية: 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

نصف كوب من الماء العادي. طريقة تحضير الكريم ضع بذور الشيا والماء المغلي في وعاء ثم اترك بذور الشيا تُنقع لمدة 30 دقيقة.

أضف بذور الكتان في إناء معدني مناسب للطهي وأضف إليه بذور الشيا المنقوعة بالماء ثم أضف الماء العادي.

ضع المكونات تغلي على النار لمدة 5 دقائق وبعد ذلك قم بتصفية الخليط بواسطة قطعة قماش لاستخراج جل بذور الكتان وبذور الشيا. طريقة تطبيق الكريم على البشرة احتفظ بهذا الجل في برطمان مناسب وخزنه في الثلاجة وفي المساء قبل النوم طبق هذا الجل على بشرتك.

قم بتدليك البشرة جيداً حتى تمتص الجل واتركه حتى الصباح ثم اغسلي بشرتك بالماء والغسول.

كرر تطبيق هذا الجل كل مساء قبل النوم وستحصل على نتيجة مبهرة في أسبوع واحد فقط. عمر شويل - جدة وصفة طبيعية سحرية للتخلص من علامات التقدم في السن والحصول على بشرة مشدودة - ثقفني

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