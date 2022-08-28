اقوى نظام قاهر للدهون.. طريقة الصيام المتقطع السحرية أسرع وسيلة لخسارة الوزن

تعاني فئة كبيرة من الناس من الوزن الزائد عن الحد، ودائمًا ما يصعب عليهم الالتزام بوجبات معينة داخل نظام دايت شاق بعض الشيء، وهذا ما يجعلهم يفشلون في الالتزام بذلك، لكن الصيام المتقطع أثبت بأنه طريقة فعالة في إنقاص السعرات الحرارية بالجسم دون تناول الالتزام بدايت معين، وبناء على ذلك يتم طرح طريقة الصيام المتقطع داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه بكل تفصيل.

طريقة الصيام المتقطع

الكثير من الناس يعتقدون بأن للصيام المتقطع طريقة واحدة، لكن هذا الاعتقاد خاطئ بالمرة، فالدراسات كشفت لنا بأن هناك أكثر من طريقة فعالة وناجحة للصيام المتقطع تقوم بإنقاص وزن الجسم الزائد عن الحد، وإليكم أبرز تلك الطرق بالصورة التالية:

الصيام المتقطع 12 ساعة

تعتبر طريقة الصيام لفترة تقدر بحوالي 12 ساعة من أكثر الطرق فاعلية في إنقاص الوزن الزائد بالجسم وحرق معدل كبير الدهون العنيدة.

فالامتناع عن تناول الطعام طوال هذه المدة، يدفع الجسم إلى استخدام الدهون المتواجدة به كي ينتج طاقة أكبر تساعده على القيام بالنشاطات المختلفة

بالتالي تجنح تلك الطريقة في خسارة الوزن بشكل أسرع.

فهذه الطريقة بالتحديد ينصح بالمواظبة عليها في حال إن كان الشخص مبتدأ في نظام الصيام المتقطع.

رجيم الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة

تعمل هذه الطريقة على حرق مستوى أكبر من الدهون بالجسم، كما تحافظ على الجسم من التعرض لمرض السمنة والسكر.

فكل ما علينا فعله، هو الامتناع عن تناول الطعام خلال 16 ساعة، ويتم السماح لنا بتناول أي وجبة خلال 8 ساعات فقط.

الصيام المتقطع لمدة يومين فى الاسبوع

تعتمد هذه الطريقة على تناول وجبات صحية على مدار 5 أيام في الأسبوع. وصيام يومين فقط

كما يفضل أن يتم الفصل ما بين اليومين. حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة.

وفي الختام نكون قد وضحنا كافة المعلومات التي تدور حول أكثر من طريقة الصيام المتقطع. وتبقى رغبة الشخص هي العامل الأساسي في تحديد أي الطرق الأصلح لديه. والامتناع عن تناول الطعام خلال فترة الصيام يسمح به تناول سوائل مختلفة. لكن يفضل ألا تحتوى على سكر. فمن الممكن تناول شاي أخضر. أو كوب من القهوة خلال تلك الفترة دون إضافة سكر.