مش هاتبطلي تعمليها.. طريقة عمل البطاطس الفارم فريتس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل بأسرار البوم فريت الأصلية

إن شراء كيلو من البطاطس الفارم فريتس يعني تكلفتك الكثير من المال، كما أن المواد الحافظة للبطاطس قد تضر بك وباسرتك، فمن الآن فصاعدًا لن نجعلك تقومين بشرائها مرة أخرى، بل كل ما عليك تحضير كمية البطاطس التي تحتاجين إلى تجهيزها وتقومين بإعدادها في منزلك بعد التعرف على طريقة عمل البطاطس الفارم فريتس.

طريقة عمل البطاطس الفارم فريتس

البطاطس الفارم فريتس المقرمشة نعدك أنك بعد أن تتعرفين على طريقتها لن تقومي بشرائها مرة أخرى؛ لأن طريقة تحضيرها من أبسط الطرق التي يمكنك عملها في المنزل، وذلك كما يلي:

ازاي اعمل بطاطس فارم فريتس في البيت؟

عدد 2 كيلو من البطاطس كبيرة الحجم.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ورق زبدة.

ملح حسب الرغبة.

كمون مقدار ملعقتين كبيرتين.

لتران من الماء المثلج.

كيف اعمل بطاطس بوم فريت؟

أولًا عليك بتحضير بولة عميقة لتتسع كمية البطاطس.

قومي بغسلها في البداية غسلًا جيدًا، ثم قشريها.

عليك الآن تقطيعها إلى حلقات رفيعة.

بعد ذلك عليك بتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة، وعليك أن تقطعي الأصابع طوليًا وليس بعرض شريحة البطاطس.

بعد أن تكملي كمية البطاطس عليك بوضع الماء المثلج في البولة وضعي عليها الملح، ثم قومي بإضافة الخل الأبيض عليها.

اغسلي البطاطس الأصابع التي أحضرتيها، ثم قومي بوضعها في المحلول الذي أعددته.

ضعي الكمون عليهم وادخليها في الثلاجة مدة لا تقل عن الساعتين.

بعد أن تخرجيها سخني كمية غزيرة من زيت القلي.

قومي بوضع البطاطس بعد تصفيتها جيدًا من الماء.

اتركيها في الزيت حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

أخرجيها من الطاسة، وقومي بوضعها على ورق الزبدة.

اتركيها تبرد وتصفي باقي الزيت الذي تشربته.

بعد أن تبرد خذي الكمية المراد تقديمها، وقومي بوضعها في زيت ساخن مرة أخرى

حتى تصبح مقرمشة، أما الباقي فعليك بوضعه في أكياس من البلاستيك في الفريزر.

كيف اعمل بطاطس مقلية مقرمشة؟

في نهاية مقال طريقة عمل البطاطس الفارم فريتس فقد عرضنا عليكم طريقة مبسطة لعمل البطاطس الرائعة المقرمشة بنفس الطعم الذي تقومين بشرائه من السوبر ماركت، وعليك أن تخزني كميات كبيرة منه لحين أن تحتاجي إليها، فقومي بإخراجها واتركيها تبرد قليلًا، ثم ضعيها في الزيت.