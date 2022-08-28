نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجون الأسنان والليمون كنز رباني يزيل سواد 20 سنة في ثواني لبشرة بيضاء كالزجاج في المقال التالي
تقوم العديد من الفتيات والسيدات باستخدام الوصفات الطبيعية أكثر من المستحضرات الجاهزة لجمال بشرتها وشعرها، لأنها ترى أنها تفيد وتعطي نتيجة جيدة، ولأن الأشياء الطبيعية تؤثر بنسبة أكبر من المنتجات الصناعية التي لاتجدي نفعًا، ومن أبرز المكونات التي تعمل على تبييض البشرة وإظهار نضارتها هو الليمون، ويستخدم بأكثر من طريقة وأفضلها معجون الأسنان مع الليمون.
معجون الاسنان والليمون لتبييض البشرة
يمنح الليمون للبشرة فوائد عديدة فهو بمثابة فيتامين طبيعي للبشرة، كما أن معجون الأسنان يعمل على التفتيح بدرجة كبيرة، ويقلل من ظهور الرؤوس السوداء، بالإضافة إلى وجود النعناع فيه يعمل كمضاد للميكروبات، ويحد من ظهور حب الشباب وللحصول على بشرة أفتح في مدة قصيرة قومي باتباع الطريقة التالية:
المكونات:
- مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان الأبيض.
- ملئ ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
طريقة التحضير:
- قومي بتحضير وعاء بلاستيكي صغير معد لمثل هذه الاستخدامات.
- جففي الوعاء جيدًا وتأكدي أنه نظيف يخلو من أي شوائب.
- ضعي ملعقة معجون الأسنان في الوعاء، ثم اسكبي ملعقة الليمون عليه.
- قلبي المكونات برفق حتى يتداخل الليمون مع معجون الأسنان، ويصبح الخليط متجانس وخفيف قليلاً.
- اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر قبل استخدام الوصفة.
- خذي قليل من الماسك وضعيها على وجهك.
- بواسطة فرشاة الماسكات وزعي الخليط على وجهك بالتساوي، ولا تنسي الأجزاء السمراء حول العين وحول الشفاه.
- اتركي الماسك على وجهك مدة تتراوح بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.
- دلكي بشرتك برفق في اتجاه واحد ليتغلغل الخليط المسام، و تحصلي على النتيجة المرغوبة.
- بعد مرور المدة المذكورة، قومي بمسح وجهك برفق باستخدام منديل ورقي ناعمة.
- للتأكد من إزالة بقايا الخليط اغسلي وجهك بالماء الفاتر وغسول مناسب لنوع بشرتك، وجففيه بمنشفة خاصة بكي.
- كرري استخدام هذه الوصفة كل اسبوع مرتين، وسوف تجدين بشرتك تتفتح تدريجياً بشكل ملحوظ.
- للتعزيز من قيمة الوصفة ضعي على وجهك نقاط من ماء الورد، واتركيها لمدة خمس إلى عشر دقائق، ثم اغسلي وجهك وستبهرك نعومة بشرتك ورائحتها.
- يمكنك استخدام هذه الوصفة المميزة لتبييض اليدين، الرقبة والكوعين أيضًا.
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