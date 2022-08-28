معجون الأسنان والليمون كنز رباني يزيل سواد 20 سنة في ثواني لبشرة بيضاء كالزجاج

تقوم العديد من الفتيات والسيدات باستخدام الوصفات الطبيعية أكثر من المستحضرات الجاهزة لجمال بشرتها وشعرها، لأنها ترى أنها تفيد وتعطي نتيجة جيدة، ولأن الأشياء الطبيعية تؤثر بنسبة أكبر من المنتجات الصناعية التي لاتجدي نفعًا، ومن أبرز المكونات التي تعمل على تبييض البشرة وإظهار نضارتها هو الليمون، ويستخدم بأكثر من طريقة وأفضلها معجون الأسنان مع الليمون.

معجون الاسنان والليمون لتبييض البشرة

يمنح الليمون للبشرة فوائد عديدة فهو بمثابة فيتامين طبيعي للبشرة، كما أن معجون الأسنان يعمل على التفتيح بدرجة كبيرة، ويقلل من ظهور الرؤوس السوداء، بالإضافة إلى وجود النعناع فيه يعمل كمضاد للميكروبات، ويحد من ظهور حب الشباب وللحصول على بشرة أفتح في مدة قصيرة قومي باتباع الطريقة التالية:

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان الأبيض.

ملئ ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير: