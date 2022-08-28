نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذا المكون السحري تخلصي من سواد سنين بمسحة واحدة لمنطقة العانة والابطين في المقال التالي
تبحث معظم الفتيات والسيدات عن طريقة لتبييض وتوريد الأماكن الحساسة التي تعاني من اسمرارها أغلب النساء، مثل منطقة الإبطين والعانة لانها تسبب لهم الإزعاج المستمر واضطرابات فى الثقة بالنفس وبعض الأوقات تسبب إحراجًا، كما اننا نعلم جيدًا أن هذه المناطق تحتاج إلى الاهتمام بشكل دائم، فالكثير من السيدات والفتيات المقبلين على الزواج يبحثون عن وصفات لهذه المشكلة بعيدًا عن المواد الكيميائية التى تسبب ضرر للجلد وهذه الوصفات هي ماسوف نعرضها لكم الان.
تبييض وتوريد منطقة العانة والابطين
بمكونات بسيطة لكل فتاة وسيدة تعاني من اسمرار منطقة العانة والإبطين وخاصةً في فصل الصيف بسبب العرق وصفة سريعة وبمكونات بسيطة تستطيع ان تجعلى بشرتك بيضاء فقط اتبعى الخطوات الاتية:
المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتان من الماء.
- 3 ملاعق من بودرة الأطفال.
طريقة التحضير:
- أحضري وعاء وضعي بداخله السكر والماء، وقلبيها حتى يذوب تمامًا.
- قومي بإضافة باقي المكونات، وامزجيها جيدًا حتي تتأكدي من ذوبان.
- ضعي الخليط على نار هادئة مدة لا تقل عن 3 دقائق حتى يكون دافئ قليلًا.
- إدهني الخليط على منطقة العانة والإبطين، وافركي برفق.
- اتركي الخليط لمدة تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات.
- تستخدم هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين مرة أو مرتين حسب رغبتك، وسوف تلاحظين الفرق.
طريقة تبييض منطقة العانة والإبطين بمسحوق الأرز
يستخدم الأرز لإزالة الجلد الميت، والزبادي لتفتيح وتنعيم البشرة، ويمتاز الليمون برائحته وخصائصه المتعددة، فقط كل ما عليك إتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- ملعقتان صغيرتان من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرز.
- ملعقة من زبادي اللبن.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء صغير وضعي بداخله الكركم، مسحوق الأرز، الزبادي و عصير الليمون.
- امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس للحصول على مزيج سائل.
- ضعى الخليط على منطقة الإبطين والعانة لمدة لا تقل عن ساعة بالتدليك بحركات دائرية برفق دون ألم.
- اغسلي الخليط جيدًا، ثم قومي بوضع مرطب للجلد حسب رغبتك.
- تستخدم هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق واضح.
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