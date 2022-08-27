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من الوصفات الطبيعية المفيدة جدًا والفعالة للبشرة هي خليط الزبادي والخميرة، حيث يعمل هذا الخليط على تفتيح البشرة التي تتأثر بفعل العوامل الجوية وأشعة الشمس ويصيبها الاسمرار، فالبشرة جزء من الجسم ويجب الاهتمام بها كما يجب الاهتمام بكل جزء في جسدنا فالجسد هو نعمة ومنحة من الله يجب الحفاظ عليه صحي خالي من أي أمراض وأعراض، كما أن كل فتاة تحب أن تظهر بمظهر جذاب ومثير والوجه هو أكبر عامل مؤثر في شكل الفتاة. طريقة تحضير خليط الزبادي والخميرة مكونات الطريقة:- ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية. طريقة التّحضير والاستخدام:- قومي بخلط كل من ملاعق الزبادي مع ملاعق الخميرة الفورية أو الخميرة العادية في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا.

اتركي المزيج قليلًا حتى يختمر ويصبح جاهزًا للاستخدام لمدة حوالي خمس دقائق فقط.

بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والنقي وجففيه ثم ابدئي في فرد الخليط عليه بنفس طريقة دهنك لأي كريم على بشرتك وغطي العيوب الموجودة على البشرة بالخليط.

ثم اتركيه على بشرتك لمدة حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يجف تمامًا من على البشرة وابدئي في فركه واغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ.

بعد ذلك قومي بتمرير قطعة من الثلج على بشرتك حتى تنغلق مسام البشرة التي قام الماء الدافئ بفتحها. أبرز العوامل التي تؤثر في شكل البشرة الجهل بنوع بشرتك يؤدي إلى تعاملك بشكل خاطئ في عنايتك بها واستخدام مستحضرات أو كريمات قد لا تناسبها مما تزيد الطين بلّة.

استخدام أنواع رديئة من مستحضرات التجميل أو الغير مناسبة لبشرتك تؤثر بشكل سلبي عليها ويؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بصحة البشرة.

إهمال تنظيف البشرة بشكل يومي أو النوم والمكياج لا يزال على البشرة يؤدي إلى بهتان البشرة وشحوبها .

عدم شرب الماء بشكل كافي يؤدي إلى جفاف الجسم والبشرة فالماء غني بالكولاجين الطبيعي الذي يزيد من نضارة البشرة.

الصابون القلوي في غسل البشرة من أكثر ما يؤثر في شكلها حيث أنه يزيد من جفافها يصيبها بالجفاف ويمتص الرطوبة من البشرة. عمر شويل - جدة حتى لو سودة زي الفحم.. الخميرة واللبن سحر لجمالك وتبييض الجسم والبشرة في 5 دقائق من اول استعمال - ثقفني

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