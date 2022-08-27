نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج زنجر من كنتاكي بمكونات بسيطة وتكفي 4 أشخاص في المقال التالي
طريقة عمل دجاج زنجر من كنتاكي هي أحد الطرق التي تريد ربات البيوت من التعرف على مكوناتها وخطوات إعدادها في مطبخها، لأنها أحد أشهر الوجبات التي تعدها سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة والمعروفة في مختلف دول العالم، فوجبات كنتاكي هي من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار وخاصة فئة الشباب لأنها تتميز بالطعم الرائع والقرمشة اللذيذة، وبسبب عدم معرفة الأم بالخطوات والطريقة التي تعد بها وجبة دجاج زنجر من كنتاكي يلجأ الأبناء إلى شرائها من المطاعم، وحفاظاً على صحة الأطفال وحرصاً على توفير النفقات بسبب ارتفاع أسعار الوجبات من المطاعم نعرض اليوم طريقة عمل دجاج زنجر من كنتاكي الشهيرة لكي تتمكن كل أم وربة منزل من إعدادها لأفراد أسرتها.
طريقة عمل دجاج زنجر من كنتاكي في المنزل
تحرص الأم دائماً على التنويع والتجديد في الوجبات مما يحث أفراد الأسرة على تناول وجباتهم كاملة ومتكاملة العناصر الغذائية،
المكونات
- نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات.
- ربع كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- كوب إلا ربع من النشا.
- كوب بحجم 240 مل من الماء.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من اللبن الرايب.
- كوبان من الكورن فليكس المجروش.
- ملعقتان من المسطردة.
- ملعقتان من صوص سويت شيلي.
- ملعقتان من الفلفل الحار.
- ملعقة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
- احضري وعاء عميق يستوعب المكونات السابقة.
- ضعي الملح والفلفل الأسود وصوص السويت تشيلي واللبن الرايب والفلفل الحار.
- امزجي المكونات السابقة.
- ضعي الماء والدقيق والبيكنج بودر والبيضة والنشا مع التقليب المستمر فوق المكونات السابقة.
- اسكبي المكونات السابقة ال
- ضعي الكورن فليكس في وعاء آخر.
- اغمسي قطع الدجاج في الخليط واتركيهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.
- اخرجي الدجاج من الثلاجة.
- استخرجي قطع الدجاج من الخليط واغمسيه في الكورن فليكس.
- رصي الدجاج في صينية.
- ضعي الدجاج في الفريزر لمدة نصف ساعة.
- اقلي الدجاج في زيت غزير حتى يصبح اللون ذهبي.
- قدمي الزنجر مع شرائح الخبز والطماطم والخس أو الجبن الشيدر المقطع إلى شرائح رقيقة.
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