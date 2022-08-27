كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم والأماكن الغامقة من أول إستعمال لن تصدقي بياض فوري للجسم 

كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم، يتم استخدامه من خلال خطوات بسيطة، نتعرف عليها عبر هذا التقرير، والذي نقدم فيه وصفات مختلفة، وتلك الوصفات تتلاءم مع مختلف أنواع البشرة، ومن السهل استخدامها على الجلد، وسنقوم بتوضيح أهم المكونات التي من السهل مزجها مع البانثينول وذلك للحصول على وصفات تعمل على تفتيح البشرة، وذلك من دون أن تتسبب في أي مشكلات جانبية على خلايا الجلد، وسنوضح أهم خطوات التحضير والتطبيق للوصفة.

كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم

من الممكن تبيض البشرة بكريم بانثينول من خلال وصفات سهلة، ويتم تحضيرها من خلال اتباع خطوات، ونقوم باستعمال المكونات التالية:

المكونات

ملعقتان مكون كريم البانثينول.

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

من الممكن بدء التحضير كما يلي:

في وعاء مناسب قومي بوضع البانثينول مع الفازلين، ثم ضعيهم في المايكرو ويف.

يتم وضع النشا مع المكونين، والتقليب المستمر.

قومي بإضافة الزيوت الطبيعية، مع التقليب المستمر، وذلك لتحصلي على الخليط المناسب للتطبيق على البشرة.

التطبيق يكون مرة واحدة كل يومين، أو ثلاثة أيام.

وصفة كريم البانثينول وماء جوز الهند لتفتيح الجسم

الوصفة لا تستدعي سوى القيام بما يلي في النقاط القادمة:

لا بد من إحضار كمية ملائمة من البانثينول، وكذلك قدر ملائم من ماء جوز الهنـد.

التقليب ما بين المكونات ثم إضافة القليل من مكون جل الصبار.

أعيدي تحريك المكونات بشكل جيد، ثم قومي بإضافة ملعقة دقيق واحدة، وذلك لربط المكونات.

تتم إضافة قطرات بسيطة من الليمون، لزيادة فعالة الخليط.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

تجفيف الوجه بشكل جيد.

تطبيق كمية مناسبة من الخليط على الوجه.

خمس دقائق فقط وتنتهي مدة تطبيق الوصفة.

بعد غسل الوجه، من المفضل وضع أي كريم مرطب.

فوائد كريم البانثينول