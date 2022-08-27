طريقة مذهلة وفعالة 100% للتخلص من “النمل والناموس والصراصير والبرص “في 3 دقائق فقط وبدون اي مواد كيميائية

التخلص من الصراصير في فصل الصيف تنتشر الحشرات مثل الصراصير و النمل والناموس، تلك الحشرات تعيش في درجة حرارة منخفضة، لذا عند وجود تلك الحشرات في المطبخ أو المنزل تسبب إزعاج لسكانه، لذلك علينا أن نقوم بالتخلص من تلك الحشرات المزعجة التي تقتحم المنزل في فصل الصيف، وتتمثل الطرق في خلطات ووصفات طبيعية تعمل على طرد وقتل تلك الحشرات والتخلص منهم نهائيا.

وصفات طبيعية للتخلص من الحشرات

الاهتمام بنظافة الأرضيات والأماكن التي تكون ذات حرارة مرتفعة، لذلك علينا أن نحافظ على نظافة تلك الأماكن، ومعرفة الحل الأمثل للقضاء على تلك الحشرات، وأهم الوصفات التي تقضي على الحشرات هي:

القرفة والقرنفل للتخلص من الحشرات المزعجة، تلك الأعشاب لها قدرة فائقة للتخلص من الحشرات المزعجة.

كل ما عليك أن تقوم بعمل خليط من تلك المادتين، عن طريق نقعهم في الماء، ثم وضعهم على النار، بعد ذلك تقوم بوضع الخليط بعد أن يبرد في زجاجة ذات بخاخ.

تقوم برش الخليط في كافة أرجاء المنزل، ومن خلال تلك الرائحة تنتشر في المنزل مما تعمل على طرد الحشرات،وعدم رجوعها مرة أخرى.

الاهتمام بنظافة المطبخ والمنزل للحماية من الصراصير والنمل

كما أنه فيما بعد عليك أن تقوم برش الأرضيات بماء بارد، وفتح منافذ التهوية، حتى تتغير درجة حرارة المطبخ اللى البرودة، كما عليك أن تستخدم الماء والصابون لتنظيف الأرضيات، ثم شطفها بالماء، والتجفيف الجيد، كما تستخدم معطرات هواء ذات رائحة قوية، حيث تعمل تلك الروائح على تنفير الحشرات من كل المنزل والتخلص منهم بشكل نهائى وجعلهم يهربون من مساكنهم ومغادرة المنزل، كما ننصحكم بالبعد عن استخدام المبيدات الحشرية حتى لا تتسبب بأي مشاكل.