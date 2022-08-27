نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. بالليمون والنعناع وداعاً لتشققات القدمين وازاله الجلد الميت والخشونه في 5 دقائق في المقال التالي

تبحث الكثير من الفتيات عن كيفية علاج تشقق القدمين نهائيًا في وقت قصير، حيث يمكنك استخدام الكثير من المكونات الطبيعية في معالجة مشكلة تشقق الكعبين مثل الخل الأبيض وخل التفاح أيضًا وكذلك ملح البحر الخشن والعديد من المكونات الأخرى، وقد تحدث مشكلة تشقق الكعبين بسبب العديد من العوامل التي تتسبب في حدوثها والتي يمكنك تفاديها حتى لا تصابي بذلك من البداية لأنه تشققات الكعوب مشكلة مزعجة ومؤلمة أيضًا. كيفية علاج تشقق القدمين نهائيًا يمكنك معالجة تشققات القدمين باستخدام حفنة من الملح الأبيض بمكونات بسيطة وخطوات سهلة كالآتي:- المكونات المطلوبة:- كوب كبير من الملح الانجليزي الأبيض.

ماء دافئ.

عصير ليمون.

زيت النعناع. خطوات استخدام المكونات في تحضير وصفة إزالة تشققات الكعبين:- جهزي وعاء كبير وضعي بداخله الماء الدافئ وضعي بداخله كل المكونات وقلبيهم جيدًا.

ضعي كعبيك داخل الوعاء وتركيها منقوعة بداخل الوعاء بالماء الدافئ والمكونات واتركيها منقوعة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل.

ثم قومي برفع كعبيك من الوعاء وافركي بواسطة الحجر الطبيعي حتى تتم إزالة جميع البقايا التي خرجت من التشقق والجلد الزائد.

اشطفي قدميك بالماء الجاري ثم قومي بتجفيفهما ورطبيهما بكريم مرطب مناسب ويمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. استخدام الخل الأبيض لإزالة تشققات الكعبين المكونات المطلوبة:- كوب كبير من الخل الأبيض.

ماء دافئ.

عصير ليمون.

لبن رائب. خطوات استخدام الخل لإزالة التشققات:- جهزي حوض الاستحمام بالماء الساخن ثم ابدئي في وضع المكونات كلها داخل الخليط وقلبيهم حتى يتجانسوا تمامًا.

ثم قومي بوضع كعبيك داخل الخليط ثم قومي بتركهما داخل الحوض لمدة لا تقل عن نصف ساعة وقد تصل إلى ساعة كاملة.

بعد أن تنتهي من نقع قدميك قومي برفعهما ثم قومي بتدلكيهما جيدًا إما بفركهما ببعضهما البعض أو بالحجر الطبيعي حتى يزول الجلد الزائد.

يجب عليك شطف كعبيك ثم قومي بترطيبهما بواسطة كريم مرطب مناسب ثم قومي بارتداء جوارب قطنية يوميًا حتى تحافظي على نعومتهما وترطيبهما.

يمكنك تكرار استخدام وصفة الخل واللبن الرائب يوميًا للحصول على نتائج ممتازة. الألوفيرا لعلاج تشقق القدمين لعلاج تشقق القدمين بطريقه سهله ومضمونه استخدمي جل الالوفيرا.

يحتوي جل الصبار على الأحماض المساعدة في ترطيب الجلد والقضاء على التشقق.

احضري نصف كوب من جل الصبار + حوض من الماء الدافئ لوضع القدم فيها.

ضعي قدميك في الحوض لمدة ساعة لترطيب الكعبين .

ارتدي جوارب قبل النوم وفي الصباح ستجدين نتيجة مذهلة.

كرري الوصفة للحصول علي افضل نتيجة. عمر شويل - جدة كعبك هينور.. بالليمون والنعناع وداعاً لتشققات القدمين وازاله الجلد الميت والخشونه في 5 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كعبك هينور.. بالليمون والنعناع وداعاً لتشققات القدمين وازاله الجلد الميت والخشونه في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.