اتعلمي تعملية.. كريب المطاعم الرائع الاقتصادى بالطريقة الاصلية باسهل والذ طريقة باسرار المحلات بعجينة هشة رائعة مش هتبطلى تعملية

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اتعلمي تعملية.. كريب المطاعم الرائع الاقتصادى ، الكريب في المنزل حلو وحادق حيث تتعدد الوصفات الخاصة بالكريب ودائمًا ما يكون هناك استفسارات كثيرة بهذا الشأن والسؤال الأكثر شيوعاً هو لماذا يختلف الكريب في المنزل عن الذي يتم عمله بالمطاعم وما هي الوصفة التي يتبعها المطعم في الحصول على هذا الشكل المتماسك وهذا الطعم المختلف وفي السطور القادمة سنتعرف على بعض الطرق الخاصة بعمل الكريب داخل المنزل كما لو كان في المطاعم. اتعلمي تعملية.. كريب المطاعم الرائع الاقتصادى المكونات: 2 ملعقة زبدة سائحة.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

نصف كوب ماء.

نصف كوب من الحليب.

عدد 2 بيضة.

واحد كوب دقيق أبيض. طريقة التحضير: في طبق مناسب يتم خفق البيض مع اللبن والدقيق ويتم الاستمرار في التقليب ويتم إضافة الماء تدريجياً حتى يصبح الخليط ممتزجاً.

يضاف الملح والزبدة مع الاستمرار في التقليب.

سكب قليل من الزيت على مقلاة مسطحة ثم نصب ربع كوب من الخليط مع مراعاة توزيع الخليط في كل أركان المقلاة.

اتركي الخليط على النار حتى تظهر علامات أنه قد تمت التسوية بظهور بعض الفقاقيع بنية اللون على سطح العجينة يتم التقليب على الوجه الآخر حتى تمام النضج.

تكرار العملية السابقة حتى تفرغ محتويات الإناء.

يتم الحفظ في قماشة نظيفة وجافة بعد أن تبرد العجينة حتى لا تتعرض للجفاف وتصبح صلبة. طريقة عمل الكريب الشكولاتة بحشو الفاكهة المكونات: نصف لتر من كريمة الخفق.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

أربعة أكواب من اللبن الحليب.

ربع كوب من الكاكاو ومربى الفراولة.

ملعقتان من الزبدة المذابة.

أربع بيضات مخفوقات.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

شرائح الفواكه حسب الرغبة. طريقة التحضير: خلط جميع المكونات السابقة بالخلاط مع مراعاة أن يصبح الخليط ممتزجا وبقوام متماسك.

تسخين مقلاة صغيرة قدرها خمسة وعشرون سنتيمتر تقريبا ويتم دهنها بقليل من الزيت النباتي.

يتم أخذ ربع كوب تقريباً من الخليط مع مراعاة وضعه مفرودا على جميع أركان المقلاة.

بعد الانتهاء من عمل الكريب يمكن إضافة الحشو من الفاكهة المجهزة.

يتم وضع الكريب وما يحتويه في فرن لمدة عشر الى خمسة عشر دقيقة.

من الممكن إضافة قدر بسيط من الكريم شانتيه. كيفية تقديم الكريب الحلو يتم وضع في كل رقاقة من الرقاقتين في الكريب عدد ملعقتين من الكريمة ثم لفها على شكل مغلف أو الشكل الأسطواني.

أيضا توزيع كمية مناسبة من القشطة والمكسرات حتى يصبح الطعم أفضل. عمر شويل - جدة اتعلمي تعملية.. كريب المطاعم الرائع الاقتصادى بالطريقة الاصلية باسهل والذ طريقة باسرار المحلات بعجينة هشة رائعة مش هتبطلى تعملية - ثقفني

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