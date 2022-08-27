مشروب للتخسيس سريع المفعول بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة طبيعية

مشروب للتخسيس سريع المفعول ، يعد هذا المشروب الأكثر فعالية لفقدان الوزن، كما أنه يعمل على إنقاص الوزن بشكل صحي، حيث يعاني معظم الناس من السمنة المفرطة، وزيادة الدهون في مناطق كثيرة من الجسم كالبطن والأرداف، وهي تسبب في العديد من المخاطر الصحية، بالإضافة إلى عدم التناسق في شكل الجسم، مما يسبب لدى البعض شعور بالإحراج، فمن يرغب في التخسيس وحرق الدهون، وإزالة السموم من الجسم، عليه تناول هذا المشروب بانتظام يوميًا بدلًا من تناول وجبة العشاء، كما يعمل هذا المشروب على تسريع التمثيل الغذائي، وذوبان الدهون من البطن، والأماكن المختلفة بطريقة آمنة وسريعة، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، ويعد هذا المشروب من مكونات طبيعية، وقيمتها الغذائية العالية، ومفيدة من الناحية الصحية أيضًا، بالإضافة إلى أنها مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مشروب للتخسيس سريع المفعول بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة.

مكونات مشروب للتخسيس سريع المفعول

يتكون مشروب للتخسيس من مكونات بسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة صحيًا تساعد على حرق الدهون، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، وهي كالآتي:

4 أغصان من النعناع.

4 أغصان من الشبت.

نصف ليمونة كبيرة.

4 أغصان من البقدونس.

لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

قطعة زنجبيل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل مشروب للتخسيس سريع المفعول بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة صحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر النعناع، ثم نأخذ منه الأوراق ونرمي الأعواد، ثم نغسل أوراق النعناع جيدًا بالماء. ثم نحضر الشبت ونقطع منه الأعواد ونرميهم، ثم نغسل الشبت جيدًا بالماء. ثم نحضر البقدونس، ثم نأخذ منه الأوراق ونرمي الأعواد، ثم نغسل أوراق البقدونس جيدًا بالماء. بعد ذلك نحضر الزنجبيل، ثم نقشره، ثم نقطعه قطع صغيرة. ثم نعسر نصف ليمونة. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه أوراق النعناع وأوراق الشبت وأوراق البقدونس وقطع الزنجبيل وعصير الليمون وخل التفاح والماء، ثم نخلطهم جيدًا (ومن الممكن باستخدام الهاند بلندر). بعد ذلك يكون المشروب جاهز للاستخدام.

طريقة استخدام مشروب للتخسيس سريع المفعول