عرق التربيانكو و طريقة عمل اللحمة الباردة ، ونعود اليكم زوار ثقفني بمقال جديد عن طريقة اللحمة الباردة حيث تعتبر اللحمة الباردة من الأطباق الرئيسية اللذيذة التي يفضلها جميع أفراد الأسرة نظراً لاختلافها وتميزها في الطعم عن الطرق التقليدية في إعداد اللحوم ,وهي إلى ذلك تعتبر من الأطباق التي تقدم في المناسبات وفي العزومات وأيضا في الأعراس, نقدم طريقه إعدادها اليوم بطريقة سهلة وبسيطة وذات طعم شهي.

يتبع عرق التربيانكو أو اللحمة الباردة في نضجه طريقة التسبيك أو التشريب البطئ جداً للحم ولذا فهي تصلح للمقاطع الجامدة من الكندوز ومنها قطع التربيانكو (العرق).

مقادير اللحمة الباردة

مقدار كيلو ونصف من اللحم الأحمر الكندوز قطعة واحدة(عرق تربيانكو).

مقدار اثنين ونصف ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت أو يمكن الجمع بينهم.

مقدار من الملح.

مقدار من الفلفل الأسود.

عصير حبة واحدة من الطماطم.

ورق لاورا

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الثوم المهروس, او بودرة الثوم.

مقدار من الخل الأبيض.

مقدار من الخضراوات (عدد ست حبات من الجزر متوسطة الحجم, عدد خمس حبات من البصل صغيرة الحجم, عدد اثنين عود من الكرفس)

طريقة تحضير عرق التربيانكو