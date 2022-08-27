نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرق التربيانكو و طريقة عمل اللحمة الباردة في المقال التالي
عرق التربيانكو و طريقة عمل اللحمة الباردة ، ونعود اليكم زوار ثقفني بمقال جديد عن طريقة اللحمة الباردة حيث تعتبر اللحمة الباردة من الأطباق الرئيسية اللذيذة التي يفضلها جميع أفراد الأسرة نظراً لاختلافها وتميزها في الطعم عن الطرق التقليدية في إعداد اللحوم ,وهي إلى ذلك تعتبر من الأطباق التي تقدم في المناسبات وفي العزومات وأيضا في الأعراس, نقدم طريقه إعدادها اليوم بطريقة سهلة وبسيطة وذات طعم شهي.
يتبع عرق التربيانكو أو اللحمة الباردة في نضجه طريقة التسبيك أو التشريب البطئ جداً للحم ولذا فهي تصلح للمقاطع الجامدة من الكندوز ومنها قطع التربيانكو (العرق).
مقادير اللحمة الباردة
- مقدار كيلو ونصف من اللحم الأحمر الكندوز قطعة واحدة(عرق تربيانكو).
- مقدار اثنين ونصف ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت أو يمكن الجمع بينهم.
- مقدار من الملح.
- مقدار من الفلفل الأسود.
- عصير حبة واحدة من الطماطم.
- ورق لاورا
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- مقدار ملعقة كبيرة من الثوم المهروس, او بودرة الثوم.
- مقدار من الخل الأبيض.
- مقدار من الخضراوات (عدد ست حبات من الجزر متوسطة الحجم, عدد خمس حبات من البصل صغيرة الحجم, عدد اثنين عود من الكرفس)
طريقة تحضير عرق التربيانكو
- أولا : نقوم بتنظيف عرق اللحمة جيدا عن طريق غسلة بالماء وإزالة الزوائد الدهنية التي به.
- ثانيا : نقوم بعمل ثقوب متقاربة بالسكين في عرق اللحمة.
- نقوم في بوله بخلط الثوم المهروس مع الملح والفلفل الأسود والخل ونقلبهم جيدا.
- نقوم بحشو الثقوب الموجودة باللحمة بخليط الثوم السابق تحضيره.
- يربط عرق اللحمة بخيط متين لتقليل انكماشه.
- يتبل خفيفا بالملح والفلفل الأسود والدقيق.
- يشوح في الزيت أو السمن في إناء مناسب الحجم بغطاء محكم بحيث يحمر خفيفا من جميع الجهات.
- يوضع في قاع الاناء بعد تحمير اللحم مقدار من الخضراوات المتبلة بالملح والفلفل، ثم يضاف إليها الماء، ثم تترج حتي تمام النضج علي نار هادئة.
- وبعد تمام النضج يفك الخيط من اللحم ويلف في ورق زبد أو ورق فويل حتي لا يجف إذا تعرض للجو وذلك في أثناء تبريده، ثم يوضع بعد ذلك في الثلاجة عدة ساعات.
- ثم بعدها يقطع إلي شرائح رقيقة وهو بارد تماما.
- ثم بعد ذلك ابدئي في تجهيز أطباقك حيث يقدم بارداً ويقدم معه الصلصة المتبقية منه أو يستخدم في عمل الساندوتش.
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