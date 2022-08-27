مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

يسعى كثير من النساء للحصول على شعر انسيابي وكثيف وهذا اكثر ما يجعلهم يتجهون لشراء الكريمات والزيوت التجارية والهندية ولكن ما يعرقل شرائها في بعض الأحيان أنها غالية الثمن وكثير ما تسعى بعض النساء الأخرى إلى الذهاب للكوافير لعمل البروتين الذي يجعل الشعر انسيابي وحرير ولكن يوجد له بعض الأضرار السلبية فيما بعد وسوف نتناول اهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على نعومة وكثافة الشعر خلال تلك المقال.

مكون سحري ضعيه على الشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يوصي بها خبراء التجميل وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة من الشامبو.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الشعر جيدًا من الزيوت.

نقوم بخلط ملعقة صغيرة من القهوة على الشامبو المعتاد استخدامه ويفضل أن يكون شامبو طبي.

نقوم بتقليب المحتويين جيدًا.

ونقوم بتدليك الشعر جيدًا باستخدام تلك المكونين مع تدليك فروة الرأس جيدًا.

ونقوم بتدليك الشعر جيدًا باستخدام تلك المكونين مع تدليك فروة الرأس جيدًا. نقوم بشطف الشعر بعد ذلك من أي مكونات عليه.

يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

أهمية القهوة للشعر

للقهوة فوائد لا تعد ولا تحصى نظرًا لما تحتويه على فيتامينات ومعادن هائلة وسوف نشرح أهمها خلال تلك السطور