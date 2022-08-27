نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام في المقال التالي
يسعى كثير من النساء للحصول على شعر انسيابي وكثيف وهذا اكثر ما يجعلهم يتجهون لشراء الكريمات والزيوت التجارية والهندية ولكن ما يعرقل شرائها في بعض الأحيان أنها غالية الثمن وكثير ما تسعى بعض النساء الأخرى إلى الذهاب للكوافير لعمل البروتين الذي يجعل الشعر انسيابي وحرير ولكن يوجد له بعض الأضرار السلبية فيما بعد وسوف نتناول اهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على نعومة وكثافة الشعر خلال تلك المقال.
مكون سحري ضعيه على الشعر
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يوصي بها خبراء التجميل وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة صغيرة من القهوة.
- ملعقة من الشامبو.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل الشعر جيدًا من الزيوت.
- نقوم بخلط ملعقة صغيرة من القهوة على الشامبو المعتاد استخدامه ويفضل أن يكون شامبو طبي.
- نقوم بتقليب المحتويين جيدًا.
ونقوم بتدليك الشعر جيدًا باستخدام تلك المكونين مع تدليك فروة الرأس جيدًا.
- نقوم بشطف الشعر بعد ذلك من أي مكونات عليه.
- يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.
أهمية القهوة للشعر
للقهوة فوائد لا تعد ولا تحصى نظرًا لما تحتويه على فيتامينات ومعادن هائلة وسوف نشرح أهمها خلال تلك السطور
- حيث أنه من المعروف أنه تساعد القهوة على تقوية بصيلة الشعر والتخلص من الشعر الهائش.
- تساعد القهوة في تنشيط الدورة الدموية للشعر .
- تستخدم القهوة حديثًا في التخلص من القشرة.
- لها دور أساسي في تكثيف وتنعيم الشعر.
تساعد القهوة في تطويل الشعر وإنبات الشعيرات الصغيرة في مقدمة الرأس.
- كما أنه تساعد القهوة في فرد الشعر بدلًا من استخدام الكريمات غالية الثمن.
- ومن الأمور المعروف أنه تحتوي القهوة على فيتامين د الذي يمنح الشعر كثافة وتطويل لا مثيل له.
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