نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الخلطة اليابانية الجبارة لتفتيح البشرة كالثلج وشد التجاعيد لبشرة بيضاء ولامعة كالاطفال بسرعة فائقة بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر الخلطة اليابانية الجبارة لتفتيح البشرة كالثلج ، الخلطة اليابانية لتفتيح البشرة كانت واحدة من ضمن الأسرار التي توارثتها الأجيال في اليابان، حيث أنه لو لاحظنا سنجد أن جميع النساء في اليابان ذوات بشرة جميلة وصافية، غير أنها لا تكون بشرة غامقة، ويعود هذا لما تعلمه أبناء هذا الشعب من جدودهم من وصفات وخلطات ومكونات طبيعية قادرة على منحهم البشرة الرائعة في خلال وقت قصير، ولذلك سنتعلم اليوم بعض الوصفات اليابانية من أجل الحصول على بشرة صافية ولامعة.

سر الخلطة اليابانية الجبارة لتفتيح البشرة كالثلج

ربما سمعت الكثير من الكلام عن الوصفات الطبيعية المستخدمة في بلداننا الشرقية، مثل الليمون والسكر، وكذلك الكربونات، فهذه المكونات بالفعل تفتح البشرة وتعطي نتائج ممتازة، ولكنها على المدى البعيد تسبب أضرار للبشرة وتسبب مشكلات كثيرة منها جفاف البشرة والتهابها، وحتى تبقع البشرة وعودتها إلى السواد لدرجة أكبر مما سبق، لذلك يجب أن تتعلمي سر الخلطات اليابانية وتستخدمينها بأمان كامل.

خلطة ماء الأرز اليابانية لتفتيح البشرة

هذه الوصفة تعتمد بشكل كامل على الأرز، حيث تقومي بالخطوات التالية للاستفادة منها:

يتطلب منك الأمر كوب من الأرز ووضعه في وعاء ثم وضع بعض الماء عليه.

انتظري حوالي 25 دقيقة، وبعدها قلبي الأرز في الماء.

ستلاحظي أن الماء أصبح أبيض، فحينها صفي الأرز من الماء ودعي الماء وحده.

يمكنك استخدام الأرز في أي وصفة أخرى ولكنك ستحتاجي إلى الماء فضعيه في زجاجة واحتفظي بها في الثلاجة.

مجرد قطنة خذيها وبلليها بهذا الماء، وامسحي بها على بشرتك بالكامل.

إن استخدمت المناديل الورقية في فعل هذه الخطوة ستحصلي على بشرة لامعة ونظيفة.

انتظري 20 دقيقة بعد مسح بشرتك بالماء ثم خذي شاور بارد.

ستلاحظي أن بشرتك أصبحت ناعمة جدًا ذات مسام صغيرة مثل الأطفال تمامًا.

سر الروتين الياباني في العناية بالبشرة

بالطبع تهتم النساء اليابانيات ببشرتهن على مدار الوقت ولكن يخصصن يوم في الأسبوع لعدم استخدام أي مكياج ولا منظفات ولا كريمات ولا أي نوع من المواد التجميلية والخلطات كل ما يفعلنه هو الذهاب للنوم مع بشرة نظيفة تمامًا، وبمجرد الاستيقاظ يقمن بغسل وجوههن ببعض الماء الدافئ.

وفي اليوم التالي يبدأ استخدام الوصفات والخلطات وما إلى ذلك، وهذا السر من أسرار العناية بالبشرة، ومنح الفرصة لها للتنفس لأنها لا تصبح مكتومة ولا مضغوطة ولا موضوعة تحت أي نوع من أنواع الوصفات، وبالتالي تستعيد رونقها ونضارتها.