نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعب الغزال المطحون بالعجوة واللوز فى المنزل في المقال التالي

من ضمن الحلوى الشعبية الشهيرة والتى تكون مميزة لدى بعض الأشخاص هى كعب الغزال، وذلك لأنها تكون ذو مذاق رائع وتحتوى على فوائد غذائية كثيرة تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات وأيضا المعادن وعناصر أخرى كثيرة، وذلك لأنها تحضر من مكونات ذو فائدة مثل القرفة والمربى والزبدة ومكونات أخرى كثيرة مفيدة، ولذلك سوف نقوم بذكر طرق تحضير كعب الغزال بخطوات بسيطة ولذيذة. مكونات عمل كعب الغزال باللوز الناعم: 3 أرباع كوب لوز ناعم مطحون.

1 علبة لبن كثيف ومحلى.

3 ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 بياض بيضة.

1 كوب ونص سمسم محمص. طريقة التجهيز: نقوم بمزج دقيق اللوز مع اللبن المكثف وماء الورد نمزجهم جيداً حتى تتكون عجينة لينة. نقوم بتقطيع العجين وأخذ قطعة صغيرة وعملها على شكل دائرة صغيرة ونقوم بوضعها فى البيض ونقوم بتغطيتها بالسمسم المحمص حتى تتغطى من جميع الجوانب. نقوم بتشكيل حلوى كعب الغزال وعملها على شكل هلال ونحضر صينية الفرن ونرصه فيه. نقوم بوضعها فى الفرن يكون قد سبق تسخينه على درجة حرارة 140 لمدة لا تقل 9 دقائق وثم يخرج ويكون جاهز للأكل. مكونات عمل كعب الغزال بالعجوة: 3 أكواب دقيق.

3 أرباع كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ماء للعجن حسب الحاجة.

رشة ملح خشن. الحشوة: عجوة.

زيت.

ملبن.

سمسم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونقلبهم ونضع عليهم الزيت وثم الماء بالتدريج مع التقليب والعجن حتى يتكون لدينا عجينة لينة. نقوم بإحضار وعاء متوسط ونضع فيه العجوة والزيت والسمسم، ونضعهم على النار ونضع كمية ماء قليلة ونقلبهم جيداً حتى نذوب العجوة. نقوم بإحضار العجين وفرده جيداً بالنشابة، ونضيف فيه جزء من مزيج العجوة والملبن ونفرده، وثم نقوم بلفه على شكل رول ونقوم بتقسيمها على قطع مربعة صغيرة. نقوم بإحضار صينية الفرن ونرص فيها القطع ونقوم بوضعها فى الفرن قد سبق تسخينه ونتابعها حتى تستوي ويتغير لونها ويتحمر قليلاً. مكونات عمل كعب الغزال بحشوة اللوز: للعجينة: 3 كوب دقيق.

رشة ملح.

2 حبة بيض.

3 أرباع كوب زبدة غير مالحة وسايحه.

5 ملاعق كبيرة ماء زهر. الحشوة: 500 جرام لوز مقشر ومقطع.

275 جرام سكر.

تلت كوب ماء زهر.

ربع كوب زبدة مذابة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة بودرة.

رشة مستكة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه اللوز ونطحنه جيداً حتى يتحول ويكون مثل العجين. نقوم بوضع مكونات الحشوة التى سبق تحضيرها على اللوز الذى قمنا بطحنه فى وعاء ويقلب جيداً حتى تختلط باليد. نقوم بعد ذلك بأخذ قطع من العجينة وتشكيلها على شكل أصابع طولية ورفيعة، ونقوم برصها على سطح نظيف وتغطيتها تركها قليلا. نحضر وعاء واسع كبير ونضيف فيه كل من الدقيق والملح والزبدة والبيض وماء الزهر، ونقوم بتقليبهم جيداً لمدة لا تقل عن 20 دقيقه وبعد ذلك تقسم إلى أربع أجزاء بالتساوى. نترك العجين بعد تقسيمه يختمر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. نقوم بوضع العجين على سطح نظيف يكون مرشوش عليه دقيق، ونقوم بفرد العجين حتى يتساوى ويكون شكل مستطيل. نحضر الحشوة، ونقوم بأخذ قطعه من الحشو ووضعها فى العجين الذى سبق فرده ونقوم بلفها عليه. نقوم بتقسيم العجين على شكل قطع متساوية ومتوسطة بالتساوى بينهم ونشكلها حسب الرغبة ويمكن تشكيلها هلال. نحضر صينية الفرن ونضع فيها ورق زبدة ونرص فيها كعب الغزال، ونضعه فى الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة حتى ينضج ويكون لونه ذهبي وبعد ذلك يخرج من الفرن يبرد قليلا وثم يمكن تقديمه للأكل. عمر شويل - جدة طريقة عمل كعب الغزال المطحون بالعجوة واللوز فى المنزل - ثقفني

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