نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فرد الشعر بالكوكاكولا والحصول علي شعر ناعم من أول استخدام في المقال التالي
الحصول على شعر مفرود بدون تجاعيد هو حلم لكل فتاة، ولذلك قد يلجأ الكثير منهم لاستخدام المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تعطي نتيجة مؤقته ولكنها قد تضر الشعر وتسبب في تلفه بعد ذلك، وهناك بعض الطرق المميزة والرائعة من حيث تأثيرها على الشعر والتي تؤدي إلى فرد الشعر بشكل كبير بدون أي آثار جانبية، وهذه الطريقة هي استخدام الكوكاكولا للشعر، وسوف يتم عرض طريقة الاستخدام بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.
طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا
استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر من أسهل الطرق التي تحقق أفضل نتيجة للحصول على شعر رائع ويتم استخدام هذه الطريقة من خلال اتباع الاتي:
- قومي بإحضار زجاجة من الكوكاكولا، ويتم تفريغها في وعاء مناسب الحجم.
- يتم اضافة اليها ربع كوب من ماء الورد.
أضيفي إلى هذه المكونات كوب ونصف من الحناء الطبيعية، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تصبح مثل العجينة السائلة.
- غطي المحتويات واتركيها لمدة ساعة.
ثم قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على الشعر جيدًا بكل أجزائه حتى يصبح الشعر بالكامل مغطاة بهذا الخليط.
غطي شعرك بغطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعد الانتهاء يمكنكم غسيل الشعر جيدًا بالماء والشامبو للحصول على أفضل نتيجة.
- سوف تلاحظين الفرق بعد الاستخدام.
طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا والليمون
يمكن القيام بعمل خليط من الكوكاكولا والليمون للحصول على شعر ناعم مفرود ويتم ذلك من خلال استخدام التالي:
- احضري وعاء وقومي بتفريغ زجاجة مناسبة من الكوكاكولا.
قومي بعد ذلك بخلط الكوكاكولا بكمية من عصير الليمون في حدود ربع كوب.
أضيفي إلى المكونات كوب من الحناء الطبيعية.
اتركي المكونات لمدة ساعة حتى تختمر.
اخلطي المكونات ثم قومي بتوزيعها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.
اغسلي الشعر بعد انتهاء المدة بالماء الفاتر والشامبو.
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