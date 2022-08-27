طريقة عمل كيك إسفنجي وهش شاهق الارتفاع مثل القطن بطريقة المحلات بمقادير مظبوطة

إن المطبخ والقيام بصنع المأكولات المختلفة هو هواية لكثير من الأشخاص، ومنهم من يطالب بطريقة عمل كيك، والتي تعد من أشهى الوصفات التي أجمع عليها الجميع، فهي تعتبر إفطار رائع بجوار كوب من الشاي الساخن، أو القهوة اللذيذة، أو حتى بجانب كوب من العصير الطازج، حيث أنها تحتوي على مكونات ذو فائدة كبيرة جدًا، وتمد الأطفال بالكالسيوم، والحديد الذي يجعل نموهم يسير بطريقة سليمة، وبناءة، ولذلك سنقوم بصنعها سوياً بمكونات بسيطة جدًا متواجدة في كل منزل.

طريقة عمل كيك

الكيك له الكثير من الطرق، وكذلك مذاقه يتغير ما بين الوصفة، والأخرى، ولكن اليوم سنوضح لكم طريقة الكيك الأصلية التي أحببناها جميعنا، وتعلقنا بها بشكل لا يعقل، والتي لا تمتلك كافة الفتيات المعرفة، والخبرة للقيام بها، وتأكدوا أنكم بعد القيام بها سوف تمتلكون القدرة على الإبداع في عمل الكيك، فهيا بنا نقوم بها مع بعضنا البعض.

طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش

كوبان من الدقيق متعدد الأغراض.

4 بيضات.

كوب إلا ربع من الزيت.

وكوب إلا ربع من الحليب.

كوب كامل من السكر.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

وملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

كيك هش مثل القطن

أول خطوة تتمثل في وضع البيض في الخلاط الكهربائي، أو نستخدم المضرب الكهربائي المتاح منهما سوف ينهي الأم.

بعد ذلك نضيف عليه رشة الملح، ونقوم بخلطهم جيداً حتى نجد أن الخليط أصبح يتمتع بلون فاتح.

ثم نقوم بإضافة الخل، وبعد امتزاجهم ببعضهم البعض هنا جاءت خطوة السكر نقوم بإضافته.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى يختفي السكر تماماً.

وأثناء عملية الخلط نقوم بإضافة الزيت، ولكن قليل بقليل، ويليله الحليب، ونستمر في الخلط.

بعد ذلك نقوم بإغلاق الخلاط الكهربائي لبعض الدقائق.

ثم نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهنا نكون قد قمنا بنخل كمية الدقيق الموجودة معنا مع البيكنج بودر.

بعد ذلك نضيفهم في الخلاط على الخليط السابق، ونقوم بالخلط حتى اختفاء الدقيق نهائياً.

ثم نحضر الصينية، ونقوم بوضع بعض السمن بها، ومن ثم نرشه ببعض من الدقيق، وننزل بالخليط، ونتأكد من الصينية مناسبة للكمية الموجودة معنا.

بينما يكون الفرن من قبلها على درجة حرارة 180، ونضعها في الفرن لمدة تقارب ال 45 دقيقة

بعد ذلك نتأكد من نضجها، ومن ثم نخرجها من الفرن تمامًا.

ثم نضعها حتى تبرد ،ونقوم بتقطيعها، ونتناولها بجانب مشروبنا المفضل.

إذاً تلك هي طريقة عمل كيك سادة لذيذ بدون أي إضافات أخرى، فيعد هو أفضل وصفات الكيك على الإطلاق.