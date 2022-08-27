نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللقيمات لقمة القاضي بالشربات فى المنزل في المقال التالي

تعد حلوى اللقيمات من ضمن الأطباق الشعبية التى تكون مفضلة لدى الجميع وكما يوجد أنواع حلوى كثيرة منتشرة فى مصر والعالم أيضا يوجد فى الأردن وفلسطين وسوريا اللقيمات وبعض البلاد الأخرى وهى التى تتميز بمذاقها الرائع المحلى ويفضلها البعض وأيضا فهى تحتوى على سعرات حرارية عالية، وبعض الناس يفضلون تحضيرها وتناولها فى المناسبات المختلفة مثل الأعياد، واللقيمات تعرف فى مصر بلقمة القاضى والعوامة وهى من الأكلات التى تكون دسمة وبها نسبة سكر عالية ويفضلها الأطفال كثيرا، ولذلك سوف نقوم بذكر طرق تحضيرها. مكونات عمل اللقيمات المقرمشة: 2 كوب دقيق.

1 ملعقة نشا كبيرة.

1 ملعقة سكر كبيرة.

1 ملعقة خميرة فورية كبيرة.

نص كوب ماء بارد.

رشة صغيرة ملح.

شربات بارد.

سكر بودرة. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق وعليه الملح ونقوم بنخله حتى نتخلص من الشوائب. نضع الخميرة على الدقيق ونقوم بتقليبهم جيداً وثم نقوم بإحضار الماء ونقوم بوضعه على الماء ونعجن المكونات برفق، ويمكن استخدام المضرب الكهربائى للعجن لنحصل على عجينة تكون طرية ومتماسكة قليلاً. بعد ذلك نقوم بوضع العجين فى مكان يكون مغلق حتى يختمر وذلك لمدة لا تقل عن 2 ساعة. نحضر مقلاة عميقة ونضعه على النار بها الزيت، وعندما يسخن نحضر العجين. نقوم بتشكيل العجين باليد وذلك على شكل كور صغيرة أو إحضار كيس الحلوى الخاص باللقيمات، ويجب أن تكون صغيرة الحجم لأنها يتضاعف حجمها فى الزيت. نقوم بتقليب اللقيمات فى الزيت حتى يكون لونها ذهبي ونخرجها من الزيت وهى ساخنة ونقوم بوضعها فى الشربات وهو بارد. نقوم بتكميل باقى كمية العجين بنفس الطريقة ونضع اللقيمات وهى ساخنه فى الشربات ونخرجها حتى تكون مقرمشة ونضعها فى مصفاة حتى تتخلص من الشربات الزائد. نقوم برصهم فى طبق التقديم ونرش عليه سكر البودرة أو الفستق الحلبي المجروش. يجب بعد عملها أن لا تغطى بعد القلى حتى لا تبرد وتكون طرية، ولكن يجب تغطيتها بعد أن تبرد جيداً. مكونات عمل اللقيمات بالكاسترد: نص كوب كاسترد.

نص كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة قشطة.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نص ملعقه صغيرة حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة لبن بودر.

1 كوب ونص ماء.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 كوب شربات. طريقة التحضير: نحضر وعاء متوسط ونقوم بوضع فيه كل من المكونات الجافة التى سبق تحضيرها، وبعد ذلك نقوم بوضع جميع المكونات ما عدا الشربات. نقوم بعجن المكونات مع بعضها ونضع عليهم ماء دافئ حتى يكون قوامها سائل. نترك العجينة بعد تجهيزها تخميرها لمدة لا تقل عن 2 ساعة. بعد فوات الوقت المحدد نقوم بأخذ كمية عجين وذلك بالملعقة الدائرية، ونكون قد سبق تحضير مقلاة واسعة بها زيت ساخن. نأخذ بالملعقة الدائرية كمية من العجين لتشكيل اللقيمات على شكل كور أو بكيس الحلوى وتشكيلها بالشكل المعتاد. تقلب فى الزيت جيداً حتى تطفو على الزيت ويكون لونها ذهبى، نخرجها على الشربات وهو بارد، ونصفيها للتخلص من الزائد وثم تقدم مباشرة للأكل. مكونات تحضير الشربات أو القطر لتقديمه بارد: 2 كوب ماء.

4 كوب سكر.

2 ملعقة عصير ليمون. طريقة التجهيز: نحضر إناء عميق وثم نقوم بإضافة الماء فيه وعليه السكر ونقلبهم مع بعضهم جيداً. نضعهم على النار، ونضع عليهم الليمون ويقلب ويترك على النار حتى يتكثف قليلا. نزيل الإناء من تلى النار بعد عمله ونتركه يبرد ويكون بدرجة حرارة المطبخ وبعد ذلك يستخدم للحلوى المراد إستخدام فيها الشربات البارد. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللقيمات لقمة القاضي بالشربات فى المنزل - ثقفني

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