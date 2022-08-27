نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي قرنفل وماء بصل وتعالي أقولك أزاي تخلي شعرك كثيف وطويل بسرعة الصاروخ ولحد الركب في المقال التالي
لتطويل الشعر القصير بسرعة نقدم إليكى فى هذا المقال وصفة ماء البصل والقرنفل فهذه من الطرق التى تساعد الفتيات والسيدات الذين لديهم شعر قصير فيصبح الشعر طويل، ولكى تقومى بتحضير الوصفة سوف تحتاحى إلى شراء بعض من المواد الطبيعية التي تتوافر فى جميع المحال التجارية والأسواق بتكلفة بسيطة وجدا وبعض من هذه المواد تتوافر فى كل بيت، وتتكون الوصفة من ماء البصل ومطحون القرنفل وزيت الأركان وزيت الزيتون وزيت المرمرية، وبما أن وصفة ماء البصل والقرنفل أثبتت فاعليتها وتأثيرها القوى جعلت العديد من الفتيات والسيدات يبعدون عن شراء مستحضرات ووصفات صناعية تتكون من مواد كيميائية وخطيرة تسبب فى تساقط الشعر وتسبب أيضا فى تقصف وهيشان الشعر، وتزيد من قشرة فروة الرأس، وتعمل هذه المنتجات الضارة على ظهور الشعر الأبيض فى الرأس لذلك إتجهت الفتيات إلى إستخدام وصفة ماء البصل والقرنفل لمعالجة وتطويل الشعر القصير بالإضافة إلى تنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن، ويدخل ماء البصل فى العديد من الخلطات التى تعالج مشاكل الشعر لأن البصل يحتوى على مضادات الأكسدة ويحتوي على الكثير من الفيتامينات، ويحل البصل محل الكيراتين الطبيعى الذى يحتاجه الشعر.
مكونات ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر بسرعة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء البصل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون القرنفل
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الأركان
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت المرمرية
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الحليب
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند
طريقة عمل وصفة ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر بسرعة
- فى البداية نقوم بغسل الشعر وتنظيفه جيدا بالماء الفاتر والتخلص من أى آثار كريمات أو أى دهانات به.
- ثم يتم تحضير وعاء مناسب ثم نضع به ماء البصل والقرنفل والحليب ثم يتم الخلط جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات لتحضير وصفة ماء البصل والقرنفل من زيت الأركان وزيت الزيتون وزيت المرمرية وزيت جوز الهند.
- ثم يتم تقليب هذه المكونات حتى تختلط مع بعضها ثم نبدأ بتوزيع خلطة ماء البصل والقرنفل على الشعر ويتم التركيز فى فروة الرأس.
- ثم نتركها على الشعر لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر من آثار خلطة ماء البصل والقرنفل.
- ويكرر إستخدام وصفة ماء البصل والقرنفل ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد أربعة أسابيع سوف نلاحظ بدأ الشعر في عملية التطويل، وسوف يظهر الشعر بشكل جذاب وجميل.
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