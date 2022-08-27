للعناية بالبشرة وصفة لبان الذكر كولاجين طبيعي لشد وتبيض الوجه والجسم كله

وصفة لبان الذكر ، من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة يتم تحضيرها باستخدام مكونات طبيعية متوفرة بالمنزل، تساعد هذه المكونات على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيًا وبشكل نهائيًا، ويعد لبان الذكر من أقوى المكونات الجبارة التي لها مفعول قوي وسريع جداً في شد الوجه والتخلص من الخلايا الميتة فهو كولاجين طبيعي آمن الاستخدام على البشرة، ويعد من المكونات التي تحتوي على مجموعة من الفوائد الهامة للبشرة التي تساعد على العناية بها كما يعتبر بديل للكريمات غالية الثمن التي تستخدم لتفتيح البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة لبان الذكر الوصفة الأقوى في تفتيح البشرة وتبيضها.

مكونات عمل وصفة لبان الذكر لتبيض البشرة

يتم تحضير الوصفة من مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف صابونة طبيعية (دوف).

ربع كوب من الماء الساخن المغلي.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة لبان الذكر لتبيض البشرة وتفتيحها بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بغسل ملعقة لبان الذكر جيداً ثم تصفى من الماء، ثم نضيف إليها نصف كوب الماء الدافئ ونقلب المكونات. نغطى الخليط ثم يترك منقوع لمدة ليلة كاملة، ثم بعد ذلك يصفى باستخدام مصفاة سلك للحصول على منقوع لبان الذكر. في طبق عميق نقوم ببشر نصف صابونة طبيعية، ثم نضيف إليها ربع كوب من الماء الساخن المغلي. ثم نقلب المكونات حتي يصبح الخليط ناعم ويذوب الصابون تماماً. ثم نضيف إلي الخليط ربع كوب من منقوع لبان الذكر ونستمر في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات. بعد ذلك يضاف ملعقتين النشا ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط كريمي. يضاف زيت لبان الذكر ثم نضيف زيت الورد ونقلب المكونات، حتي تتجانس ويصبح الخليط كريمي وناعم. يسكب الخليط في عبوة نظيفة وجافة تماماً، ثم نحكم غلقها ثم تحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الوصفة للوجه والجسم كالآتي:ـ