نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على كيفية عمل مكرونة البطاطس الهندية فى المنزل في المقال التالي

تعتبر مكرونة البطاطس من الوصفات المشهورة فى المطبخ الهندي، والتى يتم يتم تحضرها من عجينة من البطاطس المسلوقة والدقيق والملح، ويتم وضعها فى صوص لذيذ يعطيها طعم ونكهة جميلة جداً، كما تتعدد وتختلف طرق عمل عجينة المكرونة من بلد إلى أخرى وكذلك فى طريقة تقديمها فمنها التى تصنع بالصوص الأبيض ومنها اللى بالصلصة واللحمة والخضار وغيرها من الوصفات المختلفة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مكرونة البطاطس الهندية فى المنزل بالتفصيل. مكونات مكرونة البطاطس الهندية تتكون مكرونة البطاطس الهندية من بعض المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ حبة من البطاطس.

١/٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ماء مغلي. للصوص ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

شوية من الكزبرة الخضراء المفرومة.

١/٢ ملعقة كبيرة من التشيلي صوص.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو الكاتشب. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مكرونة البطاطس الهندية سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر البطاطس زنقشرها ونغسلها جيداً ثم نقوم بسلقها كويس. ثم نهرسها فى وعاء كبير ونضيف عليها نصف كوب من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونعجنهم مع بعض كويس. نلمها حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ثن نحضر حلة مناسبة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على حتى تغلي. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة بواسطة شوكة ونأخذ قطعة صغيرة من العجين ونمررها على ظهر الشوكة بالراحة ونلمها حتى تأخذ شكل المكرونة. ثم نضعها فى الماء المغلي وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. نتركها على النار لمدة من ٤:٣ دقائق ثم نصفيها ونضعها فى وعاء به ماء بارد. نتركها لمدة دقيقة ثم نخرجها من الماء بعدها نقوم بعمل الصوص. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الزيت ونضيف عليها الثوم المفروم ونقلب لمدة ٣٠ ثانية. ثم نضيف عليها الصلصة والتشيلي صوص والصويا صوص نقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم المكرونة السابق تحضريها. نقلب بالراحة حتى تختلط بالصوص تماما ونرش علها شوية من الملح ورشة من الكزبرة الخضراء المفرومة. بعد ذلك نغرفها فى طبق التقديم وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة تعرفي على كيفية عمل مكرونة البطاطس الهندية فى المنزل - ثقفني

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