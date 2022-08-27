أرخص وصفات جبارة للتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد نهائي من أول مرة استعمال

استطاعت الوصفات الطبيعية العلاج المضادة للتجاعيد محلية الصنع إثبات فعاليتها في الحفاظ على نضارة البشرة من خلال وسائل آمنة وطبيعية، يمكن أن تتراوح هذه الخلطات بين الكريمات والأقنعة والزيوت البسيطة للتحضير وتطبيقها على الوجه، ويمكن أن يؤدي استخدام المكونات الطبيعية إلى حماية البشرة بشكل فعال من ظهور التجاعيد والتجاعيد الأولى مع تعزيز شباب البشرة أيضًا، يفسر هذا استخدامها في ابتكار منتجات العناية بالبشرة ولكن يمكن أيضًا العثور على هذه المكونات في الخلطات المشتقة بشكل طبيعي والتي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة لأطول فترة ممكنة، وتشتهر بعض المكونات الطبيعية بخصائصها المجددة للبشرة وتنشيطها، مما يجعلها موارد قيمة لتأخير ظهور التجاعيد الأولى يتم استخدامها في وصفات سريعة وبسيطة يمكن أن تعطي نفس النتائج مثل أغلى كريمات التجميل.

قناع الموز

الموز غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات B6 و B12 وكذلك المعادن المفيدة للبشرة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد يعزز تكوين الكولاجين في الجلد الذي يحمي من الشعر غير الناضج، لتحضير القناع اهرسي نصف موزة وأضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الأركان، ضعي هذا القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ من المقبول استخدامه مرة كل أسبوع.

الشاي الأخضر والزبادي لتنشيط البشرة:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والتي من المعروف أنها تحارب علامات الشيخوخة الجلدية وتحييد الجذور الحرة له خصائص تقشير تزيل خلايا الجلد الميتة وإفرازات الدهون والملوثات من سطح الجلد مما يحسن إشراقها ويحتوي الزبادي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تمنع ظهور التجاعيد والطفح الجلدي على الجلد.

يكفي تحضير نصف شاي وتركه ليبرد قبل إضافة معلقتين من حساء الزبادي ويوضع هذا الخليط على بشرة الوجه ومحيط العينين بعد تركه جانباً لمدة عشرين دقيقة للراحة فيما يتعلق بآثاره ينصح بإبقائه في الثلاجة ووضعه على الوجه في الصباح للاستفادة من النضارة التي يوفرها ويمكن استخدامه فقط على محيط العينين ويجب استخدامه مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع.

قناع عسل النحل لحماية البشرة من علامات الشيخوخة