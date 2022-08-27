نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبتين من البيض اصنعي كيكة النايتي الهشة الخفيفة بنفسك وأحلى من المحلات في المقال التالي

تعد كيكة النايتي من الكيكات الهشة الخفيفة، والتى تتكون من مكونات بسيطة وجميعها تقدر بالملعقة وذلك لتسهيل عملها على المبتدئين فى عمل الحلويات، وتعتبر من الكيكات المفضلة لدى الأطفال والكبار كثيراً وذلك لأنها هشة وخفيفة جداً، ويتم تقديمها على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو اللبن، وبهذه الطريقة البسيطة التى سنقدمها اليوم سوف يسهل عليكم تنفيذها فى المنزل وهتكون أحلى من الجاهزة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة النايتي فى المنزل بالتفصيل. مكونات كيكة النايتي تحتوي كيكة النايتي على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ حبة من البيض.

٧ ملعقة كبيرة من السكر.

كيس من الفانيليا.

٦ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٧ ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

رشة من الملح.

٨ ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا. للحشو للتزيين كريم شانتيه.

شوكولاتة. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل كيكة النايتي سهلة وسريعة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر وعاء مناسب ونضع به حبتين البيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة ونضيف عليهم كيس الفانيليا ونخفقهم مع بعض كويس بواسطة المضرب الكهربائى. نستمر فى الخفق حتى يتحول لون البيض إلى اللون الأبيض الفاتح. بعد ذلك نضيف عليهم السكر والزيت ونخفقهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً. ثم نضيف عليهم اللبن السائل حتى ونستمر فى الخفق لمدة ٥ دقائق على الأقل. نحضر وعاء آخر وننخل به الدقيق والنشا والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نبدأ بإضافتهم إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يمتزجوا ويختفى الدقيق تماماً. نحضر صينية مربعة وندهنها بالسمنة ونرشها بالدقيق ونتخلص من الدقيق الزائد. ثم نسكب بها الخليط ونساوي الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي من تحت والكيكة مش بتكون عالية. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ونقسمها من المنتصف. نوزع على الطبقة السفلي المربي ونضع فوقها النصف الثاني ونقطعها إلى قطع متساوية الحجم. بعد ذلك نزينها بالكريم شانتيه والشوكولاتة السايحة وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة بحبتين من البيض اصنعي كيكة النايتي الهشة الخفيفة بنفسك وأحلى من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحبتين من البيض اصنعي كيكة النايتي الهشة الخفيفة بنفسك وأحلى من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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