نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة من أول استعمال في المقال التالي
بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والمجعد أصبحنا نرى الكثير من الإعلانات عن كريمات فرد الشعر والأجهزة الكهربائية التي تعمل على تحويل الشعر المجعد إلى شعر خشن ومن أمثلة هذه الأجهزة الاستشوار والمكواة ولكن للأسف الشدبد هذه الطرق تكون نتيجتها مؤقتة جدا بمجرد غسل الشعر سوف يرجع الشعر خشن من جديد بل بالعكس سوف يزداد سوء يوما بعد يوم، ويجب الابتعاد عن مثل هذه الطرق، لأننا سوف نقدم لكم وصفة رائعة لفرد الشعر باستخدام بذور الكتان، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة بذور الكتان في فرد الشعر المجعد
بذور الكتان من المواد الكيميائية التي تفيد الشعر وتعمل على فرد خصل الشعر وعدم إلحاق الضرر به على الإطلاق، ولذلك بعد تجربة جميع النساء الطرق الأخرى والصفات التي المستخدمه في فرد وعدم اتيان أي نتيجة مرضية لها ولذلك لجأت معظم النساء إلى استخدام الوصفات الطبيعيية التي تحتوي على مواد تفيد الشعر مع العلم أن الشعر من الأكثر المناطق في الجسم تحتاج إلى رعاية واهتمام بالغ لأنه هو زينة المرأة ولذلك يجب عليكم استخدام هذه الوصفة الرائعة في فرد الشعر، وتتلخص المكونات في:
- كوب وربع من بذور الكتان.
- ملعقة من جل الالوفير.
- كبسولات من فيتامين Eł.
- ملعقة من زيت الخروع.
خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في فرد الشعر
جميع المكونات التي قدمانها لكم في الفقرة السابقة مفيدة جدا للشعر، وعلى الرغم من أنها من الممكن أن يستغربها الكثير من الأشخاص، ولكنهم بعد تجربة هذه الوصفة لن تستخدمي أي طريقة أخرى من الوصفات الأخرى، لمعرفة الخطوات وطريقة التحضير يجب اتباع الخطوات الاتية:
- يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يجب تقليب المكونات جيدا.
- يجب وضع الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يجب تركها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.
- يجب ارتداء بونيه على الشعر طوال الفترة.
- يجب غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام حتى نصل إلى درجة الفرد المطلوبة.
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