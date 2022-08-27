طريقة تشيز كيك المانجو من ثلاث طبقات على البارد

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طريقة عمل تشيز كيك المانجو اللذيذة والتي تعتبر وصفة باردة جديدة، ولأن وصفات التشيز كيك بأنواعها المختلفة تباع بأثمان عالية ففكرنا في إعدادها في المنزل بتكاليف أقل بعض الشيء ومن حسن الحظ أننا في موسم المانجو كما أن محصول المانجو في مصر هذا العام مميز ووفير والحمد لله فيمكننا استغلال هذا الظرف واستخدام المانجو في الحلويات. مقادير تشيز كيك المانجو 200 جرام من البسكويت السادة الخفيف.

6 مكعبات زبدة.

كيلو من المانجو.

500 جرام من الجبن الكريمي النوع المفضل لكم.

1/2 كوب من السكر الأبيض.

علبة أو كوب من كريمة الحلويات.

3 ملاعق من بودر الجيلاتين.

ماء. طريقة تشيز كيك المانجو لعمل تشيز كيك المانجو نستخدم الصينية المخصصة له والتي تفتح من الجنب ويتم فصلها. ضع فيها ورقة من الزبدة وندهنها بالقليل من الزبدة أيضًا.

أول طبقة في أي نوع cheese cake هي طبقة البسكويت نقوم بتكسير البسكويت ثم طحنه في محضرة الطعام.

بعد ذلك نقوم بإذابة كمية الزبدة وإضافتها إلى البسكويت المطحون مع استمرار الخفق حتى نحصل على قوام يشبه الرمل المبلل.

نفرد طبقة البسكويت المبلل بالزبدة في قالب التشيز كيك ونوزعه بشكل جيد ونضغطه جيدًا في القالب. ثم يوضع في الثلاجة لحين تجهيز الطبقة الثانية.

تغسل ثمرات المانجو بشكل جيد وتقطع بشكل عشوائي فعلى كل حال سيتم خفقها.

في الخلاط أو محضرة الطعام نعصر المانجو ثم نخرج كمية من عصير الماجو ونضعه جانبًا لحين إعداد آخر طبقة.

وفي نفس الخلاط فوق عصير المانجو نضع الجبنة الكريمي وكريمة الخفق للحلويات بالإضافة إلى السكر.

كذلك نذيب الجيلاتين في كوب من الماء ويسخن في الميكروويف ونضيف 3/4 الكمية إلى باقي الخليط.

نخلط كافة المكونات في الخلاط ثم يسكب هذا الخليط السائل فوق طبقة البسكويت وتوضع في الثلاجة مرة أخرى لحين التماسك.

ولتجهيز الطبقة الثالثة والأخيرة نخلط كوب عصير المانجو الذي تركناه جانبًا مع ما تبقى من الجيلاتين.

بعد ما تتماسك تشيز كيك المانجو نضع الطبقة الأخيرة وتترك في الثلاجة أطول فترة ممكنة حتى موعد التقديم.

وقبل التقديم فك قالب التشيز كيك بالطريقة العادية وضعها في طبق تقديم مناسب.

تقطع على شكل مثلثات ويقدم مثلث منها لكل شخص كما يمكن تزيينها برشة من السكر البودر مع أنها لا تحتاج إلى التزيين. عمر شويل - جدة طريقة تشيز كيك المانجو من ثلاث طبقات على البارد - ثقفني

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