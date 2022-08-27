نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفة تقشير للعرايس لازالة السواد والبقع والبثور من الجسم والوجه بدون تكلفة في المقال التالي

إلى كل الأشخاص التي تتساءل بشأن كيفية تحضير وصفة الفازلين والنشأ للتقشير سنقوم بتقديمها لكم في مقالنا اليوم، حيث أن كريم الفازلين من أقوى الكريمات الطبية المتوفرة في جميع الصيدليات بأسعار مناسبة وله فوائد عظيمة بالنسبة للشعر والبشرة، وبالنسبة إلى الفتيات التي تعاني من وجود بقع داكنة في بشرتها أو بثور ورؤوس سوداء على الأنف يمكنها أن تعالج كل هذه الأمور من خلال وصفتنا اليوم والتي سنقوم بتوضيح طريقة عملها لكم في سطور مقالنا التالية. طريقة تحضير وصفة الفازلين والنشأ للتقشير مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان صغيرتان من كريم الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

عصير ليمون طبيعي. طريقة تحضير خليط الفازلين والنشا للبشرة بالخطوات:- قومي بوضع المكونات كلها داخل وعاء معدني مناسب وقلبيهم جيدًا ويمكنك وضعه لعدة ثواني داخل حمام مائي حتى تذوب المكونات وتتجانس أكثر.

بعد ذلك قومي برفعه حتى يبرد قليلًا ثم قومي بتنظيف بشرتك جيدًا من أي شوائب وكريمات ثم قومي بتطبيقه على بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل حتى يصبح جاف تمامًا على البشرة ثم قومي بشطفه.

من الأفضل شطف بشرتك بعد الخليط بماء بارد حتى يتم غلق مسام البشرة المفتوحة ثم قومي بتجفيف البشرة وترطيبها بعد ذلك واحرصي على تكرارها مرتين أسبوعيًا. أهم فوائد الفازلين للبشرة يعمل الفازلين على سد مسام البشرة والجلد الواسعة والتي تؤثر بشكل سلبي في مظهر البشرة.

كما أنه يقلل من ظهور علامات الشيب من التجاعيد وخطوط الوجه التي تظهر حول الفم والعين.

يساهم في تقشير الوجه وتخليصه من أي بثور ورؤوس سوداء التي تعمل على جعل الأنف شكلها غير لطيف.

يفتح البشرة تفتيح فوري حيث أنه يخلصها من أي اسمرار ويعمل على توحيد لونها والتخلص من أي بقع داكنة موجودة في البشرة ويخفي أي ندوب والتهابات واحمرار على البشرة.

يجدد خلايا البشرة ويقضي على أي جلد ميت وزائد على البشرة مما يجعل البشرة أكثر نعومة وسلاسة عما كانت عليه من قبل. عمر شويل - جدة أقوى وصفة تقشير للعرايس لازالة السواد والبقع والبثور من الجسم والوجه بدون تكلفة - ثقفني

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