نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة وأقل تكلفة مثل المحلات خفيفة و لذيذة ومنعشة في المقال التالي

الكنافة بالمانجو والكريمة من أشهر الحلويات التي بدأ عدد كبير جداً من الأمهات وربات البيوت بالبحث عن طريقتها وهذا لأن المانجو أصبحت متوفرة في الأسواق فهي من الفواكه الصيفية، لذلك تستغل الأمهات هذا الموسم باستخدام المانجو في الكثير من الوصفات مثل كنافة المانجو و الآيس كريم العصائر والمشروبات والمربي وغيرها من الحلويات، ومن أشهر الحلويات التي نقوم بشرائها من المحلات دائما هي الكنافة بالمانجو لأنها خفيفة وطعمها مميز جداً، ويمكنك تحضيرها بيدك من المنزل بأقل تكلفة و بخطوات بسيطة وسهلة وسريعة. مقادير الكنافة بالمانجو والكريمة نصف كيلو كنافة.

معلقتين كبار سمنة.

نص كوباية شربات تقيل بارد.

2 كوب من المانجو مقطعة مكعبات. الكريمة كوب من الكريم شانتيه.

3/4 كوب من الحليب المثلج.

ربع كوب سكر (حسب الرغبة).

رشة فانيليا. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو أولا نأتي الكنافة ونقوم بوضعها في الفريزر لمدة ربع ساعة ثم نخرجها ونقوم بتفتيتها باليد.

بعد ذلك نقوم بوضع السمن المذاب على الكنافة ونقوم بفرك الكنافة جيدا بالسمن حتى تتشربها تماما.

ثم نقوم بتحمير الكنافة وهناك طريقتين، الطريقة الأولى وضع الكنافة في طاسة على النار ونقلبها بشكل مستمر حتى تأخذ لون، الطريقة الثانية نقوم بفرده في صينية الفرن تحت الشواية ونقوم بتقليبه بشكل دائم حتى تأخذ لون ذهبي.

وهي ساخنة نقوم بسكب الشربات البارد على الكنافة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى تتشرب الكنافة من الشربات، ثم نتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نحضر الكريم شانتيه في وعاء كبير نضيف الحليب والفانيليا و الكريم شانتية والسكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بفرم الكنافة في الكبة لكى تصبح ناعمة و نفركها باليد كما تفضلين.

نقوم بتقطيع الكنافة الى مكعبات متوسطة الحجم، ويفضل أن تكون القطع متماسكة.

ثم نأتي بصينية البايريكس أو كاسات التقديم كما تفضلين ونقوم بوضع طبقة من الكنافة ثم طبقة من الكريم شانتيه ثم طبقة من الكنافة.

نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية وفي الطبقة الأخيرة نقوم بوضع شرائح من المانجو.

ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة لكي تبرد قليلا ويمكن تقدم هكذا كما هي كما تفضلين وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة وأقل تكلفة مثل المحلات خفيفة و لذيذة ومنعشة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة وأقل تكلفة مثل المحلات خفيفة و لذيذة ومنعشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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