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يعاني كثير من البنات والسيدات من الشعر الخشن والمجعد وهيشان الشعر ويبحثن عن طرق عمل وصفات طبيعية مختلفة لتنعيم الشعر وفرده، ويعتبر كريم البانثينول من أفضل أنواع الكريمات المشهورة التي تمنع هيشان الشعر، ويعطي الشعر قوة ويكثف البصيلات وهو من الطرق الفعالة التي تعالج الشعر ويمكن استخدام مواد طبيعية أخرى بجانبه لتنعيم الشعر بدلا من استخدام كريمات أخرى من الخارج تحتوي على مواد كيماوية تضر الشعر. مقادير عمل وصفة كيراتين تنعيم الشعر بكريم بانثينول أنبوبة واحدة من كريم بانثينول

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة كيراتين تنعيم الشعر بكريم بانثينول أولا نحضر وعاء ونقوم بتفريغ أنبوبة كريم البانثينول به ونضيف إليه ثلاث ملاعق زيت الزيتون وثلاث ملاعق زيت اللوز الحلو ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات ويتكون لدينا خليط كريمي.

ثم نقوم بإضافة الماسك على خصلات الشعر وتوزيعه بالتساوي عليهم مع ترك مسافة ثلاثة سنتيمتر عن فروة الرأس، ثم نقوم بتغطية الشعر بكيس من البلاستيك وفوطة دافئة ونترك الشعر لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المناسب ونتركه لمدة عشر دقائق حتى نتخلص من باقي الماسك.

يفضل استخدام هذا الخليط على الشعر مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج. مقادير عمل كيراتين كريم بانثينول وفيتامين ه لتنعيم الشعر علبة من كريم بانثينول

كبسولتان من فيتامين ه

ربع كوب من زيت الزيتون طريقة عمل كيراتين كريم بانثينول وفيتامين ه لتنعيم الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به كريم البانثينول وربع كوب زيت الزيتون ونفرغ كبسولات فيتامين ه ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بتمشيط الشعر بالمشط جيدا ونقسمه إلى خصلات صغيرة، ثم نبدأ في توزيع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر قبل الغسل، ثم نقوم بشطفه بالماء والشامبو.

يفضل استخدام هذا الخليط على الشعر مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج. عمر شويل - جدة بأنبوبة كريم بانثينول حضري أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المموج والخشن بأسهل الطرق - ثقفني

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