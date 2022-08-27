نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين منزلي قوي لفرد الشعر الخشن والمجعد طبيعي وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط في المقال التالي
الشعر يمثل زينة وجمال المرأة لان الشعر الناعم هو الشعر الذي يجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب وتتعدد مشكلات الشعر ومنها مشكلة خشونة الشعر وتساقطه وجفافه وتعد هذه المشكلات هي التي تسبب الضيق والإحراج للغالبية من الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة وكذلك تمنعهم هذه المشكلات من عمل التسريحات المختلفة التي تجعلكي تظهرين بشكل جميل وتجعلهم هذه المشكلة بالقيام بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص والقضاء من مشكلة الشعر الخشن، ومن الحلول الدارجة هي الحلول التي يتم عملها في المراكز التجميلية بأغلى الاسعار وهي أستخدام الكيرياتين الذي يتكون من مواد كيميائية تعمل على ضرر وتلف الشعر بشكل ملحوظ ويقوم البعض الآخر من الفتيات بأستخدام الوصفات الطبيعية الاخرى ومنها المكواة والسيشوار وغيرها من وسائل فرد الشعر الاخرى ولكن من اكبر الاخطاء هي تعرض الشعر للحرارة وننصح دائما بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل الشعر مثل الحرير ويعتبر الكيرياتين الطبيعي من افضل انواع الكيرياتين الذي يعمل على معالجة الشعر حيث يمكننا إعداد الكيرياتين في المنزل بطريقة سهلة، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة عمل الكيرياتين في البيت لجعل الشعر مثل الحرير ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الكيرياتين للحصول على شعر رائع.
مكونات عمل وصفة لعمل الكيرياتين في البيت
- حبتان إثنان من البيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتات من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الارز المطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
طريقة عمل وصفة لعمل الكيرياتين الطبيعي في البيت
- احضري اولا طبق او وعاء وضعي به حبتان من البيض وعليكي بخفق البيض جيدا ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب البيض والفازلين قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب المكونات جيدا.
- بعد ذلك ضيفي ملعقتان كبيرتان من النشا وملعقة واحدة كبيرة من الارز المطحون وعليكي بدمج المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي.
- بعد إعداد تلك الوصفة قومي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا حتى يصبح ناعم.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الكيرياتين الطبيعي الذي قومنا بإعداده على فروة الرأس وفي بصيلات الشعر واتركي تلك الكيرياتين على الشعر لمدة ساعتين بعد ذلك أغسلي شعرك وسوف تحصلين على شعر كالحرير.
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