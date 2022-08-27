كيراتين منزلي قوي لفرد الشعر الخشن والمجعد طبيعي وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط

الشعر يمثل زينة وجمال المرأة لان الشعر الناعم هو الشعر الذي يجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب وتتعدد مشكلات الشعر ومنها مشكلة خشونة الشعر وتساقطه وجفافه وتعد هذه المشكلات هي التي تسبب الضيق والإحراج للغالبية من الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة وكذلك تمنعهم هذه المشكلات من عمل التسريحات المختلفة التي تجعلكي تظهرين بشكل جميل وتجعلهم هذه المشكلة بالقيام بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص والقضاء من مشكلة الشعر الخشن، ومن الحلول الدارجة هي الحلول التي يتم عملها في المراكز التجميلية بأغلى الاسعار وهي أستخدام الكيرياتين الذي يتكون من مواد كيميائية تعمل على ضرر وتلف الشعر بشكل ملحوظ ويقوم البعض الآخر من الفتيات بأستخدام الوصفات الطبيعية الاخرى ومنها المكواة والسيشوار وغيرها من وسائل فرد الشعر الاخرى ولكن من اكبر الاخطاء هي تعرض الشعر للحرارة وننصح دائما بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل الشعر مثل الحرير ويعتبر الكيرياتين الطبيعي من افضل انواع الكيرياتين الذي يعمل على معالجة الشعر حيث يمكننا إعداد الكيرياتين في المنزل بطريقة سهلة، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة عمل الكيرياتين في البيت لجعل الشعر مثل الحرير ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الكيرياتين للحصول على شعر رائع.

مكونات عمل وصفة لعمل الكيرياتين في البيت

حبتان إثنان من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتات من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الارز المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة لعمل الكيرياتين الطبيعي في البيت