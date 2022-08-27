خلطة وهمية لتبيض الأسنان من المنزل هتخلي أسنانك جديدة بدون الحاجة للطيب

يعتبر اصفرار الأسنان من الأشياء التي تسبب الأحراج الشديد جدا للعديد منا وخصوصا في المناسبات العامة، قد لا يكون يسبب اصفرار الأسنان أي نوع من أنواع الألم للاسنان ولكنه مع تراكم الجير والاصفرار قد يسبب التسوس وتشوه الأسنان ، مما يسبب فقدان للاسنان مع الوقت والتدخل الجراحي في بعض الحالات التي يسببها تراكم الاصفرار علي الأسنان ، ولذلك يفضل العديد من الأطباء والمتخصصين في جراحه الأسنان التأكيد الدائم علي غسل الأسنان بشكل مستمر وبصفة يومية حتي نحافظ علي الأسنان من التسوس أو فقدنها ،واليك بعض الوصفات التي قد تحتاجها للتخلص من اصفرار الأسنان والحفاظ علي شكل أسنانك بالون الأبيض حتي لا تلجا ألى الذهاب إلى العيادات التي تعتبر مكلفة جدا،وهذه الوصفات تعطي نفس النتيجة بإذن الله.

طرق للتخلص من الأسنان الصفراء:

سوف نتحدث عن بعض الطرق للحافظ علي الأسنان من الاصفرار واليك بعض هذه الطرق.

قشر الموز:

اختيار قشور الموز الناضجة ولا نختار القشور السوداء. فرك الأسنان بقشور الموز بشكل دائري من الداخل إلي الخارج حتي نحافظ علي الأسنان. عندما نقوم بفرك القشور الموز علي الأسنان يجيب الحفاظ علي تباعد الشفايف عن الأسنان. للحفاظ علي بياض الأسنان ترك قشور الموز علي الأسنان لمدة خمس دقائق للحفاظ علي النتيجة.

الملح:

يعتبر الملح مطهر طبيعي للاسنان ومسكن أيضا للاسنان إذا وضع مع الماء الدفئ ،ويساعد الملح علي تجديد المعادن المفقودة في الأسنان ،واليك طرق استخدامه في تبيض الأسنان من الاصفرار.

يمكن وضع القليل من الملح بدل معجون الأسنان علي الفرشة ودعك الأسنان به مباشرة. يمكن خلط الفحم بالملح كبديل للمعجون واستخدامه بشكل يومي علي الأسنان. يمكن أضافه الماء أو صودا الخبز علي الفرشة المخصصة للاسنان وفرك الأسنان بها بشكل يومي للحصول علي نتيجة سريعة.

قشور البرتقال:

يعتبر البرتقال مقشر طبيعي من صنع الله عز وجل فهو له فوائد عديدة جدا ليس فقط للاسنان ولكن للبشرة والجسم أيضا.