نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اختراع أوعي ترميه” لن تقومي بالتخلص من قشر البطيخ بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلنا نعلم فوائد البطيخ حيث انه ملئ بالفيتامينات مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم ولكن هل تعلم فوائد قشر البطيخ؟ كثير من الاشخاص يتخلصوا من قشر البطيخ رغم انه يمكن تناوله لاحتوائه على فوائد كثيرة في هذا المقال سنعرض لكم فوائد قشر البطيخ وبعد معرفتكم بهذه الفوائد لن تتخلصوا منه بعد اليوم.

فوائد قشر البطيخ:

يقصد بقشر البطيخ الجزء الاخضر والابيض الذى يوجد على حافة لب البطيخ حيث انه يحتوى على فوائد عديدة.

يزود الجسم بالسيترولين:

حيث ان هذا المركب يعمل على تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب ويوسع الاوعية الدموية ويساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وايضا يقلل من الاصابة بالاكتئاب ويخفف الالم للأشخاص المصابة بفقر الدم ويحسن صحة الدم.

يعطى الجسم كمية كبيرة من الالياف:

يحتوى قشر البطيخ على كميات كبيرة من الالياف حيث يعالج الامساك لأنه يزيد من حركة الامعاء ويعمل على الوقاية من سرطان القولون ويخفض من الكوليسترول الضار مما يجعل الجسم مقاوم لأمراض القلب والاوعية الدموية وايضا يحسن من مستوى السكر في الدم وهذا لان الالياف تقلل من امتصاص السكر من الطعام المتناول ويعمل على خسارة الوزن لأنه يعطى شعور بالشبع.

يحافظ على صحة البشرة:

قشر البطيخ يحتوى على الليكوبين ومضادات الاكسدة مما يعمل على تقليل ظهور حب الشباب وتأخير ظهور التجاعيد وعلاج البقع والتصبغات.

يقوى المناعة:

قشر البطيخ يحتوى على فيتامين ج الذى يعمل على تقوية المناعة ويحفز خلايا الدم البيضاء وهى خط الدفاع للعدوى الجرثومية.

طريقة استخدام قشر البطيخ:

الطريقة الاولى:

نقوم بتجفيف قشور البطيخ ونطحنها الى ان تصبح بودرة.

ثم نضع عشرون جرام من هذه البودرة في الماء ونغليه على النار.

بعد ذلك يتم تناول هذا المشروب يوميا.

الطريقة الثانية:

نقطع قشور البطيخ الى قطع صغيرة ونضعها في وعاء به ماء على النار.

ونتركها الى ان يصبح عجينة ثم نضعها في وعاء ونحفظه في الثلاجة.

يتم تناول ملعقة صغيرة منه يوميا مع الماء الساخن.

الطريقة الثالثة: