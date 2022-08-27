نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري للبشرة في 3 أيام لن تصدقي بياض بشرتك ستجعلك ملكات الجمال في المقال التالي

من المعروف ان العديد من الفتيات يعانون من مشكلات البشرة المتعددة حيث تعاني الكثير من هؤلاء الفتيات من مشكلة إسمرار البشرة ووجود حب الشباب بها ووجود الهالات السوداء بها لذلك علينا بإستخدام وصفة سحرية تعمل على التخلص من جميع تلك المشكلات وتعتبر الإستخدامات الشائعة هي إستخدام الكريمات والمستحضرات التجميلية مثل المكياج وغيرها من المستحضرات الاخرى وننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية على البشرة لان البشرة من اكثر اجزاء الجسم حساسية لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي سوف نقدمها إليكي وتعتبر وصفة عصير الليمون او وصفة الخميرة والنشا والزبادي وغيرها من الوصفات الطبيعية الاخرى حيث تعتبر من اكثر الاشياء التي تعمل على جعل البشرة بيضاء كالحليب هي الوصفة الغنية بالفيتامينات والمواد والعناصر التي تفتقدها البشرة، وننصح الكثير من الفتيات بإستخدام عصير الليمون الغني بالفيتامينات وإدخاله مع بعض المكونات الطبيعية الاخرى التي تجعل البشرة بالشكل المشرق الجميل، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة لتبييض البشرة خلال ثلاث ايام فقط ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الوصفة للحصول على نتائج مذهلة. مكونات عمل وصفة لتبييض البشرة خلال ثلاثة ايام خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لتبيبض الوجه خلال ثلاث ايام احضري طبق او وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة صغيرة من النشا وقومي بتقليب المكونين ببعضهما جيدا.

بعد تقليب تلك المكونين ببعضهما قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب ودمج تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام مدمج ومتجانس وجيد.

بعد الحصول على تلك الوصفة المتجانسة قومي بغسل الوجه اولا بالماء الفاتر حتى تصبح نظيفة بعد ذلك قومي بتجفيفها وعليكي بوضع تلك الوصفة السحرية على الوجه وفي مناطق تحت العين والمناطق التي تكثر بها البقع الداكنة.

بعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة السحرية قومي بتركها على الوجه مرتان اثناء اليوم او ثلاثة مرات.

اتركي هذه الوصفة على البشرة لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.

وبتكرار نفس تلك الخطوة بالطريقة الصحيحة سوف تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الأستخدام وتحصلين على بشرة بيضاء كالحليب ونضرة خلال ثلاث ايام فقط. عمر شويل - جدة تبييض فوري للبشرة في 3 أيام لن تصدقي بياض بشرتك ستجعلك ملكات الجمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري للبشرة في 3 أيام لن تصدقي بياض بشرتك ستجعلك ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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