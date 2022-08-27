سر مخلل محلات الطرشي طريقة عمل مخلل الجزر في البيت بطعم مظبوط ومقرمش ولذيذ

المخللات من الذ المقبلات التي يمكننا تناولها مع العديد من الماكولات المختلفة لان تلك المخللات تعمل عل فتح الشهية بشكل ملحوظ حيث توجد العديد من الانواع المختلفة من المخللات وهي مخلل الجزر ومخلل الباذنجان واللفت والكرنب والقرنبيط وغيرها من الانواع الاخرى المختلفة من المخللات، ونلاحظ اشهى والذ انواع المخللات هي مخلل الجزر ويقدم مع المأكولات الشعبية او الساندوتشات او الماكولات السريعة لانه يضيف طعم للطعام ويصبح جميل ورائع ويباع مخلل الجزر في المحلات التجارية حيث يمكننا تخليل مخلل الجزر في المنزل باقل تكلفة وبدون اي مجهود حيث تعتبر طريقة التخليل سهلة ولا تحتاج إلى وقت كبير ويمكننا تجنب شرائه من المحلات الخارجية لان تلك المخللات المباعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح والشطة التي تلحق بالعديد من الامراض المختلفة ومنها أصابة الكلى بالاملاح وغيرها من الامراض المختلفة وتوجد لدينا طريقة سحرية لعمل مخلل الجزر في المنزل بطعم لذيذ وشهي وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة تخليل مخلل الجزر ونقدم إليكي المكونات اللازمة لعمل تلك المخلل وتناوله بطعم جميل ولذيذ.

مكونات عمل وصفة تخليل مخلل الجزر

كيلو واحد من الجزر ذات حجم متوسط.

كمية من الماء مناسبة.

كوب واحد من الخل الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح الابيض.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة تخليل مخلل الجزر