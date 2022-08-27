نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مخلل محلات الطرشي طريقة عمل مخلل الجزر في البيت بطعم مظبوط ومقرمش ولذيذ في المقال التالي
المخللات من الذ المقبلات التي يمكننا تناولها مع العديد من الماكولات المختلفة لان تلك المخللات تعمل عل فتح الشهية بشكل ملحوظ حيث توجد العديد من الانواع المختلفة من المخللات وهي مخلل الجزر ومخلل الباذنجان واللفت والكرنب والقرنبيط وغيرها من الانواع الاخرى المختلفة من المخللات، ونلاحظ اشهى والذ انواع المخللات هي مخلل الجزر ويقدم مع المأكولات الشعبية او الساندوتشات او الماكولات السريعة لانه يضيف طعم للطعام ويصبح جميل ورائع ويباع مخلل الجزر في المحلات التجارية حيث يمكننا تخليل مخلل الجزر في المنزل باقل تكلفة وبدون اي مجهود حيث تعتبر طريقة التخليل سهلة ولا تحتاج إلى وقت كبير ويمكننا تجنب شرائه من المحلات الخارجية لان تلك المخللات المباعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح والشطة التي تلحق بالعديد من الامراض المختلفة ومنها أصابة الكلى بالاملاح وغيرها من الامراض المختلفة وتوجد لدينا طريقة سحرية لعمل مخلل الجزر في المنزل بطعم لذيذ وشهي وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة تخليل مخلل الجزر ونقدم إليكي المكونات اللازمة لعمل تلك المخلل وتناوله بطعم جميل ولذيذ.
مكونات عمل وصفة تخليل مخلل الجزر
- كيلو واحد من الجزر ذات حجم متوسط.
- كمية من الماء مناسبة.
- كوب واحد من الخل الابيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من الملح الابيض.
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.
- ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة تخليل مخلل الجزر
- عليكي بغسل كيلو الجزر بالماء جيدا حتى يصبح نظيف ثم قومي بتقطيعه قطع متوسطة الحجم.
- بعد ذلك قومي بتحضير برطمان نظيف وعليكي بوضع الجزر الذي قومنا بتقطيعه وإعداده وعليكي بتركه في البرطمان لحين إعداد المحلول.
- بعد ذلك قومي بتحضير المحلول اللازم لعملية التخليل وهي تحضير إناء وضعي به كمية من الماء وضيفي كوب واحد من الخل الابيض وخمسة ملاعق كبيرة من الملح وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على محلول متجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بصب المحلول في برطمان الجزر ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من حبة البركة ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من العصفر وقومي بتقليب تلك المكونات حتى تختلط مع مخلل الجزر وعليكي بغلق برطمان الجزر وعليكي بتركه لمدة ثلاث اسابيع.
- بعد مرور تلك الفترة قومي بفتح تلك البرطمان وعليكي بتناول مخلل الجزر بطعم شهي ولذيذ ورائع وافضل من الطعم المباع في المحلات الاخرى.
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