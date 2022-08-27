نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز الليزر المنزلي كل ما تريدين معرفته قبل الشراء وأسرار استخدامه بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تحلمين بالتخلص من الشعر الزائد ومشكلاته والحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب؟ بالتأكيد هذا الأمر يشغل كل فتاة أو امرأه مهتمة بجمالها، ولكن نظرًا لمشكلات الطرق التقليدية التي تواجهها النساء فيما يتعلق بعملية إزالة الشعر، وظهور تقنية إزالة الشعر بالليزر أصبح البحث عن أفضل جهاز الليزر المنزلي يشغل الكثير.

لكن تظل هناك الكثير من المخاوف والتساؤلات التي يمكن أن تحيرك، هل أجهزة الليزر المنزلي فعالة؟ هل جهاز الليزر المنزلي يزيل الشعر نهائيًا؟ ما هو سعر جهاز الليزر المنزلي؟ وكيف أحصل عليه؟ كل تلك الأسئلة بالتأكيد تدور في ذهنك ولهذا قمنا بجمع كل ما تحتاجين إلى معرفته عن جهاز الليزر المنزلي وسوف نجيب على كافة الأسئلة الخاصة بأجهزة إزالة الشعر المنزلية في هذا المقال وإذا كان لديك أي استفسار بخصوص تلك الأجهزة يمكنك التواصل معنا في ثقفني.

كيف يعمل جهاز الليزر المنزلي؟

ببساطة تعمل أجهزة الليزر بشكل عام سواء الليزر المنزلي أو الليزر المستخدم في عيادات التجميل على تسليط الضوء على بصيلة الشعر والتركيز على مادة الميلانين في الشعره وهي المسؤولة عن لون الشعر، لا يتم التخلص من الشعر من خلال جلسة أو اثنتين بالتأكيد ولكن يتطلب الأمر عدة جلسات حتى يتم إضعاف بصيلة الشعر والتخلص من الشعر الزائد لوقت طويل.

الأجهزة المستخدمة في العيادات تكون أشعة الليزر بها أكثر قوة بينما يتم الاعتماد على تقنية الضوء المكثف وهي أقل قوة ولكن حتى الليزر المستخدم في عيادات التجميل تختلف قوته من جهاز لآخر.

كما ذكرنا التقنية ذاتها تعتمد على تسليط الضوء أو الليزر على مادة الميلانين ولهذا كلما كانت الشعرة أكثر سوادً كلما كانت النتيجة أفضل وبالتأكيد استخدام أجهزة الليزر بأنواعها سوف يوفر لك الوقت والجهد ويعطيك احساسًا بالراحة للتخلص من الشعر لفترة. ولكن ما هو أفضل جهاز ليزر منزلي وكيف تختارين الجهاز المناسب لك؟

أفضل جهاز ليزر منزلي:

يعتمد اختيار جهاز الليزر المنزلي على عدة عوامل مختلفة وليس بالضروري أو يكون الجهاز الأفضل من ماركة أو علامة تجارية بعينها، ولكن الأهم هو اختيار الجهاز المناسب لك والذي يمكن أن تحصلي من خلاله على النتائج المرجوة. في النقاط التالية قمنا بجمع أهم العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار افضل جهاز ليزر منزلي.

العلامة التجارية

على الرغم من أن اسم العلامة التجارية نفسه ليس هو العنصر الأهم في الاختيار لكن يظل اختيار جهاز ليزر منزلي أو أي جهاز الكتروني بشكل عام من علامة تجارية معروفة أمرًا ضروريًا، حيث يضمن لك جودة المنتج والضمان وخدمات ما بعد البيع. على عكس عمليات الشراء من ماركات أو أماكن غير معروفة قد تعرضك لمشكلات تقنية مع الجهاز. وعلى سبيل المثال يعد جهاز الليزر المنزلي فيليبس وبراون من أشهر الأجهزة المتاحة من علامات تجارية معروفة ومضمونة.

عدد النبضات أو ومضات الليزر

عندما تقومين باستخدام جهاز الليزر المنزلي فبالتأكيد سوف تحتاجين إلى عدد ومضات أكبر من المستخدمة في العيادات، لأنه وكما ذكرنا يحتاج جهاز الليزر المنزلي عدد أكبر من الجلسات ولفترة أطول، حتى يوفر لك النتائج المطلوبة لهذا من الضروري اختيار جهاز يوفر لك عدد نبضات كبير وتبدأ معظم الأجهزة بعدد نبضات 250 ألف نبضة وهناك بعض الأجهزة تكون النبضات بها غير محدودة أو كثيرة جدًا مثل جهاز دييس كولد المنتشر في دول الخليج والذي يقال أن الومضات به غير محدودة.

إذا لم تتمكني من الحصول على الجهاز به عدد نبضات كبير على الأقل يمكن اختيار جهاز يتوفر له عدسات إضافية حتى لا يفقد الجهاز قيمته عند انتهاء عدد النبضات ويمكنك تغيير العدسة فيما بعد. ولكن من الضروري أن يحتوي الجهاز على نبضات كافية خاصة إذا كنت تنوين استخدامه لأجزاء كبيرة أو للجسم بالكامل وفي النقاط التالية تجدين عدد النبضات التي يحتاج إليها كل جزء من الجسم بالتقريب، حتى يسهل عليك تحديد الجهاز الذي يحتوي على عدد مناسب من الومضات.

عدد النبضات اللازمة لإزالة الشعر لكل منطقة:

الجسم بالكامل بدون البطن والظهر: 3500 إلى 4500 نبضة

الجسم بالكامل مع البطن والظهر: 4500 إلى 5500

منطقة البكيني (المنطقة الحساسة): حوالي 200 إلى 300 نبضة

منطقة تحت الإبط (الأندر ارم): تحتاج حوالي 150 إلى 200 نبضة

الساقين حتى الركبة: 800 إلى 1000 نبضة

الرجل بالكامل: 1500 إلى 2000 نبضة

الذراع حتى الكوع: 300 إلى 500 نبضة تقريبا

الذراعين بالكامل: 800 إلى 1000 نبضة

التبريد:

هذا العامل يعد من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها عند اختيار جهاز ليزر منزلي، فميزة التبريد من شأنها التقليل من درجة حرارة أشعة الليزر المنبعثة من الجهاز وبالتالي تعمل على تقليل الألم وحماية البشرة من التعرض للحروق أثناء استخدام الجهاز، خاصة إذا تم اختيار درجة حرارة عالية.

أصبحت معظم الإصدارات الحديثة في الوقت الحالي توفر ميزة التبريد مع الجهاز، ولكن في حال قمت باختيار إصدار قديم فمن المهم التركيز على تلك النقطة.

مستشعر لون البشرة:

هذا العامل يختلف من شخص لآخر مع اختلاف لون البشرة، فمن المعروف أن أجهزة الليزر بشكل عام تركز على صبغة الميلانين الموجودة في الشعر، لهذا فإن أصحاب البشرة السمراء قد يتعرضون لمشكلات إذا تم اختيار جهاز غير مناسب. بعض الأجهزة توفر مستشعر يتناسب مع ألوان البشرة المختلفة. والبعض الآخر من الممكن أن يأتي بدون مستشعر ويعمل على كافة ألوان البشرة وكافة المناطق.

لهذا قبل اختيار أفضل جهاز ليزر منزلي ٢٠٢٢ يجب أن تأخذي في الاعتبار لون بشرتك والمناطق الغامقة بها. إذا كان الجهاز يعمل على درجات فاتحة من البشرة فقط أو المستشعر الخاص به لن يقرأ درجة الأماكن المختلفة في جسمك فهو غير مناسب.

يمكنك معرفة المزيد عن هذا الأمر من خلال الموقع الخاص بالمنتج الذي تقومين بالبحث عنه، مثل جهاز ليزر فيليبس أو براون يمكنك الدخول إلى المواقع الخاصة بتلك المنتجات وقراءة المزيد من المعلومات حول المستشعر ولون البشرة.

الأجهزة التي تأتي بدون مستشعر تكون مناسبة أكثر لأصحاب البشرة السمراء لأنها سوف تعمل على كافة المناطق بدون مشكلة.

السعر:

عامل السعر يتوقف على ميزانية الشراء المتاحة بالنسبة لك، كما يختلف باختلاف المكان الذي تمكثين به، فعلى سبيل المثال سعر جهاز الليزر المنزلي في السعودية أو الإمارات والخليج بشكل عام أقل منه في مصر. فسعر جهاز الليزر المنزلي في مصر 2022 يختلف حسب ماركة الجهاز.

لكن أسعار جهاز الليزر المنزلي بشكل عام تتراوح بين 4 إلى 10 آلاف جنية مصري وبعض الأجهزة غير متوفرة في مصر مثل ديس كولد أو ملاي لكن المتوفر في مصر هي أجهزة فيليبس وبراون وتتراوح أسعارها بين 5 و10 آلاف جنية بينما يمكن الحصول على أجهزة ديس كولد في الخليج بسعر حوالي 1000 ريال سعودي أما أجهزة ملاي فيمكن الحصول عليها من خلال موقع على اكسبريس بأسعار بين 350 و 1000 ريال سعودي.

الضمان وخدمة ما بعد البيع:

سعر الجهاز ليس رخيصًا لهذا يجب الحصول عليه من مكان مضمون مع توفر ضمان خاص بالجهاز حتى إذا واجهت أي مشكلة أو عيب في الجهاز يكون بالإمكان استبداله أو تصليحه أما الحصول على الجهاز من دون ضمان أو من خلال أماكن غير مضمونة ومعروفة قد يعرضك إلى مشكلات أو عمليات غش مثل أن يكون الجهاز غير أصلي.

ننصحك بالشراء من خلال مواقع مجربة ومعروفة أو من خلال التوكيل الخاص بالمنتج نفسه وهناك مواقع تسوق الكتروني مثل أمازون أو نون توفر تلك المنتجات ولكن يجب مراجعة تقييم البائع وأراء المستخدمين وبالتأكيد من الأفضل أن يكون البائع هو الموقع نفسه.

أنواع أجهزة الليزر المنزلي:

الآن وبعد الاستقرار على شراء جهاز ليزر منزلي ومراعاة الأمور التي تحتاجين إليها كما ذكرنا في النقاط السابقة يأتي وقت اختيار الجهاز. هناك أنواع مختلفة ومعروفة في الوطن العربي من ماركات الليزر المنزلي وهنا قمنا بجمع بعضًا من أشهر أنواع أجهزة الليزر المنزلي مع ملخص بسيط عن كلاً منها:

جهاز الليزر المنزلي فيليبس:

تعتبر شركة فيليبس مش الشركات الموثوقة في مجال الأجهزة الكهربائية بشكل عام وقد طرحت مجموعة مميزة من أجهزة الليزر المنزلي 2022 مع اختلاف الأسعار والإصدارات.

ليزر براون:

براون هي أيضًا شركة معروفة عالمية تقدم مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية وأجهزة إزالة الشعر سواء بالملاقيات أو الحلاقة أو الليزر ويمكن الحصول على منتجات بروان من خلال مواقع التسوق الالكتروني أمازون أو جوميا أو نون أو من خلال توكيلات براون.

جهاز ليزر دييس كولد:

يعتبر هذا الجهاز منتشر أكثر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج عنه في مصر ويمكن الحصول عليه من خلال أمازون السعودية أو بعض المتاجر المشهورة في السعودية مثل متجر ماهر وغيره. كما يمكنك الحصول على دييس كولد في مصر من خلال أي موزع يقوم بشراء الأجهزة من الخارج وبيعها في مصر ولكن يجب التأكد من كونه موزع موثوق.

ويتميز هذا الجهاز بوجود التبريد وعدد الومضات الغير محدود كما أن سعره أيضًا مناسب ويختلف سعره باختلاف الإصدار لكن متوسط سعر جهاز ديس كولد في مصر هو حوالي 5500 جنية.

ليزر منزلي ملاي:

هذا الجهاز أيضًا يلاقى قبولًا واسعًا بين العملاء في دول الخليج ويتوفر في موقع على اكسبريس ويعتبر جهاز رخيص نسبيًا لكن هناك الكثير من المراجعات الإيجابية لهذا الجهاز ومتوسط سعره هو 500 إلى 700 ريال سعودي مع اختلاف الإصدارات وقد تتوفر إصدارات أغلى لكن في موقع علي اكسبريس يوجد الكثير من العروض على هذا الجهاز.

كيفية استخدام جهاز الليزر المنزلي:

طريقة استخدام جهاز الليزر المنزلي هي طريقة سهلة تتم في المنزل باستخدام الجهاز ودون الحاجة إلى اللجوء لمختص أو إلى مراكز التجميل المختلفة وفي النقاط التالية إليك خطوات استخدام جهاز الليزر في المنزل:

قومي أولًا بإزالة الشعر بالطريقة المفضلة لديك سواء باستخدام الشفرة أو نزع الشعر بالشمع على المنطقة المراد استخدام الليزر عليها إذا كان الجهاز يأتي مع مستشعر تأكدي من ضبط الحرارة والإعدادات المناسبة لبشرتك قبل بدء الاستخدام. قومي بوضع الجهاز بزاوية قائمة على بشرتك وانتظري حتى يعطي الجهاز علامة البدء ثم اضغطى على زر الوميض أو بدء التشغيل. قومي بتمرير الجهاز على البشرة حتى يتم تدمير بصيلات الشعر وتجنبي الضرب على منطقة واحدة أكثر من مرة حتى لا تتعرضين للحروق أو مشكلات البشرة.

من المهم ترطيب البشرة بشكل مناسب وعدم استخدام مستحضرات التجميل قبل أو بعض عملية إزالة الشعر بالليزر مباشرة للحفاظ على البشرة وتجنب المشكلات المحتمل حدوثها مثل الالتهاب والاحمرار أو تهيج البشرة.

سعر جهاز الليزر المنزلي 2022:

تتراوح أسعار أجهزة الليزر المنزلي في مصر 2022 بين 5000 و10000 جنية مصري وتعتبر الأغلى حيث يمكن الحصول عليها بأسعار أقل من دول الخليج.

سعر جهاز الليزر المنزلي في السعودية يختلف بحسب نوع الجهاز وكما ذكرنا تتراوح أسعار الليزر في السعودية بين 500 وحتى 2000 ريال سعودي

أما أسعار جهاز الليزر المنزلي في الإمارات فهي نفسها تقريبًا في السعودية وتقل بمعدل بسيط وتتراوح أيضًا بين 500 و 2000 درهم إماراتي.

مميزات جهاز الليزر المنزلي:

على الرغم من اختلاف المميزات التي توفرها الأجهزة المختلفة باختلاف مواصفاتها لكن هناك عدد من المميزات التي توفرها تقننية إزالة الشعر بالليزر بشكل عام والليزر المنزلي بشكل خاص وفي النقاط التالية قمنا بجمع أهم مميزات جهاز الليزر المنزلي 2022:

توفير الوقت والانتظار في عيادات التجميل يعد من أهم مميزات الحصول على جهاز ليزر في المنزل

إمكانية استخدامه على أي منطقة من مناطق الجسم سواء كانت كبيرة أو صغيرة دون القلق من التكلفة

استخدام جهاز خاص يوفر لك النظافة والأمان فربما لا تقوم بعض العيادات بالتعقييم بشكل مثالي

سعر الجهاز مناسب وهو أوفر من إزالة الشعر في العيادات خاصة وأنه من الممكن استخدامه لعدة سنوات وعلى كافة مناطق الجسم.

بعض الأجهزة تأتي مع عدسات إضافية للنضارة والتخلص من حب الشباب وبذلك تحصلين على بشرة رائعة

يريحك جهاز الليزر المنزلي من ظهور الشعر لفترات طويلة حيث يؤخر نمو الشعر ويزيله من بعض الأماكن بشكل شبه نهائي

لا تحتاجين إلى كشف أي منطقة من جسمك مثل العيادات ويمكن استخدام الجهاز بنفسك.

عيوب أجهزة الليزر المنزلي:

لكل جهاز بالتأكيد عيوب ومميزات وقد قمنا بالبحث عن أبرز العيوب التي تواجه مستخدمي أجهزة الليزر المنزلي المختلفة:

يحتاج استخدام أجهزة الليزر المنزلية إلى وقت أطول وعدد أطول من الجلسات

لا يوفر نتيجة سريعة مثل العيادات ولكن مع الوقت يمكن الحصول على نتيجة مرضية

بعض الأجهزة تكون مكلفة جدًا ويصل سعرها إلى 10000 جنية

هناك بعض الأجهزة تكون مقلدة أو نتيجتها ضعيفة لهذا يجب الاختيار بعناية

يقال أن الأجهزة القوية مثل فيليبس تسبب ظهور الدوالي في بعض المناطق

بعض الأجهزة تأتي مع عدد ومضات قليل وعندما تنتهي يصبح الجهاز بلا قيمة.

يجب ضبط درجة الحرارة بطريقة سليمة لتجنب التهاب أو حروق البشرة

هناك الأجهزة التي تأتي مع مستشعر قد لا تعمل على المناطق الغامقة في الجسم.

تجارب جهاز الليزر المنزلي:

يمكنك الحصول على تجارب فعلية لأجهزة الليزر المنزلي من خلال مواقع يوتيوب أو من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي على فيس بوك ومؤخرًا بدأت تنتشر تلك الأجهزة بشكل أكبر وأصبح من الممكن الحصول عليها وتجربتها لهذا سوف تحصلين على الكثير من التجارب والآراء حول استخدام تلك الأجهزة.

هناك الكثير ممن قمن باستخدام هذا الجهاز مؤخرًا يؤكدن بإن إزالة الشعر من الجذور باستخدام الشمع أو الطرق التقليدية قبل استخدام جهاز الليزر يعطي نتائج أثر سرعة وفعالية من استخدام الليزر بعد إزالة الشعر باستخدام الشفرة.

يمكنك الحصول على الجهاز وتجربته ومشاركتنا بالتأكيد كما نرحب بأي أسئلة أو استفسارات حول الأجهزة المختلفة وكيفية استخدامها والحصول عليها. لهذا لا تترددي في التواصل معنا والتعليق وسوف نعمل على توفير الإجابة التي تحتاجين إليها.

في النهاية الحصول علي بشرة مثالية لا يحتاج سوى العناية والاهتمام بأي طريقة تناسبك.