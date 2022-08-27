نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطر وصفه هنديه لتفتيح البشره والقضاء علي الكلف تجعلك في جمال الهنديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما نلوم مرور الوقت أو السنوات على حالة بشرتنا الباهتة والباهتة. ثم نعتقد أن بشرتنا استغرقت بعض الوقت ومع ذلك، هناك عوامل خارجية أخرى مسؤولة عن تدهور بشرتنا، مثل التلوث والجفاف والشمس أو حتى الإجهاد اكتشفي هذه الوصفات لأقنعة آسيوية لإضاءة بشرتك واستعادة إشراقها للاحتفاظ بجمالها وإشراقها، تحتاج البشرة إلى التدلي ، خاصةً أنها تتعرض يوميًا للاعتداءات الخارجية سيؤدي دمج الأقنعة الطبيعية في روتين الجمال الخاص بك إلى الكثير من الفوائد لبشرتك، وخاصة وجهك.

1. قناع العسل ومسحوق الحليب وعصير الليمون

البشرة سواء كانت جافة أو حتى دهنية، تحتاج دائمًا إلى الترطيب. لهذا السبب، من المهم تضمين عوامل الترطيب مثل العسل في علاجات الوجه بالإضافة إلى ترطيب البشرة، يعمل العسل على تجديدها وتعزيز التئامها. في الواقع، إنه مكون غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات B و C التي تساعد على منع التجاعيد وتنقية البشرة بعمق لاستعادة إشراقها يساعد العسل مع الحليب المجفف وعصير الليمون أيضًا على تفتيح البشرة ، خاصة بفضل حمض اللاكتيك الموجود في الحليب وحمض الليمون.

لتحضير هذا القناع ، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

اخلطي جميع المكونات في وعاء وضعي هذا الخليط على وجهك. اتركي المزيج ليعمل لمدة 15 إلى 20 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الفاتر ورطبي وجهك بالكريم ، لأن عصير الليمون يمكن أن يجفف بشرتك. هذا القناع مخصص للاستخدام الفردي ولا يمكن الاحتفاظ به.

2. قناع الكركم

الكركم هو المكون المثالي لترطيب البشرة وإشراقها واستعادة إشراقها. ولهذا السبب ، في الهند ، يتم وضع الكركم على جلد العروس والعريس ، في اليوم السابق لحفل الزفاف ، حتى تتألق بشرتهما في يوم الاحتفالات دون أن ننسى أن هذا التوابل من أصل آسيوي يحسن مرونة الجلد ويحفز دوران الأوعية الدقيقة في الدم. شيء يعمل على تلاشي الهالات السوداء والقضاء على الانتفاخات تحت العينين.

لتنظيف بشرتك بعمق وتحسين لونها ، ستحتاج إلى المكونات التالية للحصول على معجون متجانس:

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق كركم

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

يساعد الخيار ، بفضل محتواه العالي من الماء ، حوالي 95٪، على ترطيب البشرة حتى الأكثر جفافاً ويمنحها إشراقة ولمعاناً أكثر للبشرة الباهتة قبل وضع هذا القناع ، تذكر أولاً تنظيف وجهك وتقشيره، ثم افتح مسام وجهك باستخدام حمام بخار ثم وزعي القناع بالتساوي مع الحرص على عدم تلطيخ ملابسك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء البارد لشد المسام.

3. قناع الحمص

للأيام البطيئة، قمنا بإعداد هذا القناع لك على أساس مكون واحد: دقيق الحمص إنه مكون مضاد للشيخوخة وغني بمضادات الأكسدة يشتهر هذا المنتج الطبيعي في الهند بتأثيره في التنقية والتفتيح، وهو يزيل الشعر غير المرغوب فيه والخلايا الميتة وبالتالي يمنح الوجه بشرة أكثر وضوحًا. لهذا، اخلطي 4 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص مع القليل من الماء الدافئ في وعاء حتى تحصلي على عجينة سميكة. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة، قبل غسل وجهك بالماء الصافي.

قناع التطهير

تنقية وتطهير الجلد بأقنعة طبيعية تسمح لك هذه الأقنعة المصنوعة من مكونات طبيعية بتنقية بشرتك والحفاظ على إشراقها ومنع ظهور التجاعيد ومع ذلك ، يجب ألا تهمل نظامك الغذائي. يبدأ الحفاظ على صحة الجلد وترطيبه باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات التي تزود البشرة بالفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على رطوبتها ومرونتها وإشراقها.