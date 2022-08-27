طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل

الكيكة العادية الهشة من أنواع الكيك البسيطة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ فالكثير منهم يتناولونها مع كوب اللبن في وجبة الإفطار أو العشاء، وذلك لأنها مفيدة للجسم لما تحتويه من مكونات فهي من الطرق السهلة والبسيطة في إعدادها، والكثير من الأمهات يرجون معرفة الطريقة الصحيحة لها، لذلك أعددنا لكم هذا المقال لمعرفة المكونات والطريقة الصحيحة.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

من خلال المكونات التالية سوف نعرض لكم المقادير الصحيحة اللازمة لعمل هذه الوصفة بنجاح:

2 كوب دقيق أبيض منخول.

ثلاث بيات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4/1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من برش الليمون.

طريقة التحضير

للحصول على كيكة هشة ولذيذة يرجي إتباع الخطوات الصحيحة، وهي كالتالي:

يتم أولا إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك يتم إحضار صينية وندهنها بالقليل من الزيت مع رشة من الدقيق.

في وعاء عميق نضيف كلا من البيض والسكر والفانيليا وبرش الليمون والزيت النباتي ويتم خفقه جيدا.

بعد ذلك نضع الدقيق مع الاستمرار في الخفق جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

والخطوة التالية من بعدها نضع الخليط في الصينية.

ثم نضع الصينية في فرن سابق تسخينها، ولا يتم الفتح عليها إلا بعد مرور 20 دقيقة حتى لا تهبط.

كما أنه بعد مرور الوقت المحدد ونتأكد من النضج ويتم الحصول على اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد.

والخطوة النهائية هي أن يتم تقطيعها جيدا وتقدم مع كوب من اللبن أو الشاي حسب الرغبة.

أهم النصائح لعمل الكيكة بطريقة هائلة و لذيذة