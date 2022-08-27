نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليمونة ستخلصك من تشققات القدمين نهائيا حتى لو كان من سنين طويلة في المقال التالي
غالبًا ما ننسى الاعتناء بأقدامنا،خاصةً خلال موسم البرد عندما يتم تغطيتها في الواقع، غالبًا ما يقتصر الأخير على الأحذية الضيقة أو غير المناسبة طوال اليوم في المساء، ليس بالضرورة أن يكون لديك وقت لترطيب قدميك أو ببساطة لا تفكر في الأمر على أي حال، تميل إلى إهمالها دون أن تدرك ذلك حتى تصبح جافة وخشنة ومتشققة وقبيحة المظهر ومؤلمة أحيانًا وعندما يقترب موسم الصيف وعليك ارتداء حذاء جميل، فإن الموقف ينبهك حيث يعاني الكثير من الناس من جفاف القدمين في الواقع، نحن معتادون على ترطيب وجهنا، وربما أيدينا أيضًا ، ولكن غالبًا ما يتم إهمال أقدامنا نتائج؟ ينتهي بنا المطاف بجفاف القدمين، والكعب المتشقق أو المتشقق ، وفي كثير من الحالات، فرط التقرن، أي زيادة سماكة الجلد التي تتميز بمسامير.
أسباب تشقق الكعبين
الأقدام مطلوبة في أعمالنا اليومية. إذا كان جلد كعبك جافًا، سيكون من الجيد إصلاحه بسرعة.
أسباب تواجد التشققات والتشققات في هذه المنطقة عديدة ونذكر منها:
- الجفاف: عندما نمشي ونركض ونتعرق على أقدامنا ، يجف الجلد. لذلك يحتاج إلى إعادة ترطيب.
- انخفاض درجة الحرارة: عندما يكون الجو باردًا ، تنقبض الأوعية الدموية ويفقد الجلد المزيد من الماء.
- نقص الفيتامينات والمعادن: نقص أوميغا 3 والأحماض الدهنية والفيتامينات A و E يمكن أن يزيد من خطر تشقق الكعب.
- الوزن الثقيل: الضغط الذي يمارس على القدمين يكون أكبر بالنسبة لمن يعانون من زيادة الوزن ، وبالتالي تكون القدم أكثر عرضة للتشقق.
- مرض السكري: تكون الأعصاب الملامسة في الأطراف السفلية من الجسم أقل حساسية لدى مرضى السكري. يشعرون بألم أقل في وقت المودة ، مما يمنعهم من التصرف في الوقت المناسب ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الجلد.
- أمراض جلدية معينة: بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد المزمن أو الأكزيما أو الصدفية تسبب تشققات في جلد القدمين.
علاج طبيعي للكعوب المتشققة لاستعادة نعومة البشرة:
مكونات:
- ليمون عضوي
- زيت اللوز الحلو العضوي
- زوج من الجوارب
كيف تحضر حمام قدمك؟
اقطعي الليمون إلى نصفين واعصريه لاستخراج العصير واحتفظي بالقشر فقط. هذا هو الذي سيساعدك في هذه الخدعة. يمكن الاحتفاظ بالعصير طازجًا لاستخدامات أخرى.
ضعي نصف ليمونة على الكعب المتشقق أو المتشقق وغطيه بالجورب لمدة 30 دقيقة.
بمجرد مرور نصف الساعة ، انزع الجوارب واغسل قدميك ، وافرك كعبيك برفق.
جففيها وبمساعدة زيت اللوز ، قومي بتدليك وترطيب قدميك بعمق ستكون النتائج مرئية بعد أيام قليلة فقط!
فوائد المكونات:
- زيت اللوز الحلو: يعتبر زيت اللوز الحلو مصدرًا جيدًا جدًا لأوميغا 9. ويمكن أن يأتي ظهور التشققات من نقص الأحماض الدهنية. يحتوي هذا الزيت الغني بفيتامينات E و D و A و B1 و B2 و B6 على تأثير مغذي ومضاد للأكسدة يساعد على ترطيب البشرة ومنع الإصابة بأمراض الجلد. لديها قوة إصلاح قوية وتهدئة وإعادة هيكلة ، مما يجعلها حليفًا ضد الكعب المتشقق.
- ليمون عضوي إذا كانت العديد من مستحضرات التجميل مصنوعة من الليمون ، فذلك لأن هذه الفاكهة الحمضية مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لبشرتك. يحتوي الليمون على مركبات الفلافونويد ذات التأثير المضاد للالتهابات والتي بفضل قوتها المضادة للأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة ومنع الإجهاد التأكسدي. قشرته غنية جدا بالفيتامينات والمعادن. يحتوي على وجه الخصوص على فيتامين سي الذي من شأنه أن يعيد مرونة الجلد.
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